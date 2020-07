Kraljevi Photoshopa: Škoro si je dodao sjaj u očima, bandićevka Milković zasljepljuje osmijehom

Svi se slažu u jednom - po Plenkoviću se najmanje ordiniralo. A kako nemaju mjere u sipanju predizbornih obećanja, neki jednako tako dopuštaju preuređenje fotografija

<p>Da se bliže izbori, građani najbolje znaju po džamboplakatima na kojima modele i polugole ljepotice zamijene "obrađeni" političari. </p><p>Kako bi privukli pažnju birača, mahom se prepuštaju stručnjacima za foto “makeover”, a tko je u tome ove godine pretjerao, opisuju nam specijalisti fotografije i modni kritičar<strong> Neven Ciganović</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Svi se slažu u jednom - po Plenkoviću se najmanje ordiniralo. A kako nemaju mjere u sipanju predizbornih obećanja, neki jednakom tako dopuštaju preuređenje fotografija. Stručnjaci preporučuju, kao i u svemu - umjerenost.</p><h2>Istaknut bijeli osmijeh </h2><p>- Vjerojatno se svi dobro sjećamo preispeglanog izbornog plakata za predsjednicu od prije nekih desetak godina tadašnje kandidatkinje <strong>Vesne Pusić</strong>, koja je bila toliko obrađena da je vjerojatno ni vlastita mater nije prepoznala, a kamoli glasači. Na tom primjeru nešto su se naučili i ovi današnji političari, barem neki od njih, te su im izborne fotografije ipak malo sofisticiranije obrađene - prisjetio se Neven Ciganovića, koji smatra da su ove godine na tragu Pusić bila Bandićeva uzdanica iz Gradskog ureda za kulturu Katarina Milković, za prijatelje Keka.</p><p>- S liste Milana Bandića u holivudskom stilu, s kreč bijelim zubima, zavodi nas plavuša <strong>Katarina Milković</strong>. Na plakatu izgleda kao da joj je sliku sređivao <strong>Marko Grubnić</strong>, tako da bi njezin plakat, iako je na njemu zakopčana do grla, oni slabijeg vida mogli zamijeniti za najavu koncerta neke od Grubnićevih štićenica - opisuje nam Ciganović.</p><p>I za iskusne fotoreportere specijaliste agencije Pixsell Milković je pretjerano preuređena.</p><h2>'Škoro ima mnogo obrade' </h2><p>- Najpopeglaniji plakati po meni su od <strong>Katarine Milković, Miroslava Škore i Anke Mrak Taritaš</strong>. Kod<strong> Plenkovića, Selak Raspudić i Grmoje</strong> popeglane su sitne nesavršenosti i bore, no puno manje se vide obrade. Premijer je lagano desaturiran, a Anka Mrak Taritaš je s bijele pozadine izrezana i lijepljena na drugu pozadinu. Osobno bih kod Škore malo ublažio obradu lica. Uspravna fotografija Škore vjerojatno je fotografirana mobitelom, a neki mobiteli sami po sebi uljepšavaju lica na fotografiji – zaključio je naš iskusni fotoreporter.</p><p>Drugi stručnjak za fotografiju agencije Pixsell pojasnio je detaljno što je prepravljano u slučaju Keke, odnosno Katarine Milković.</p><p>- Uz jaku šminku obrada je plastična. Popeglani su joj podočnjaci, a oči turbo istaknute. Njezina fotografija je definitivno najviše obrađena - smatra. Nije grijeh pokušati biti ljepši u oku promatrača, osobito kad se nadaš da će to pripomoći da osvojiš njihov glas, no pretjerivanjem mogu poslati krivu poruku biračima. Naime, ako tako lažiraju izgled, koliko su onda “fotošopirana” njihova obećanja? Iz te perspektive, premijer je, prema Ciganoviću, najiskreniji.</p><h2>'Iskren uz silver pramenove' </h2><p>- Plenki nam se smiješi sa svog bilborda u malo opuštenijoj varijanti, u sakou i košulji bez ‘obavezne’ kravate i s dva dana neobrijanom bradicom te svojom prepoznatljivom silver pramići uredno pofriziranom zuzom. Skoro s porculanskim tenom i tek pokojom sitnom boricom smijalicom gleda nas s plakata. One bore koje obično nastaju od brige i grčevite borbe za zemlju i građane su netragom nestale ili u najgorem slučaju se nisu nikad ni pojavile - zaključuje Ciganović, koji smatra da su upravo takva obećavajuća, uređena i nasmijana lica političara, puna entuzijazma, glavni mamac za birače. A njihove frizure također mogu biti poruka.</p><p>- Mostova kandidatkinja Marija Selak Raspudić nam s plakata poručuje kako ‘ima nade’ jer za frizera se ima, koliko vidimo iz priložene fotografije na kojoj nas gleda sa svojim ‘figaro’ uvojcima. S tek blago popeglanim licem i pomalo namještenim osmijehom poziva ova zastupnica, izgleda, ‘djevojke iz susjedstva’ da se za nju glasa - opisuje novo Mostovo lice Ciganović.</p><p>Stručnjaci za fotografiju obradu puno jednostavnije opisuju riječima: “Pri fotografiranju je svjetlo dobro postavljeno. Korektna je i obrada i šminka”. Po njihovoj je procjeni također najmanje dorađivana fotografija premijera Plenkovića.</p><p>- Fotografije čelnika HDZ-a su najmanje obrađene. Snimljen je uz dobru rasvjetu i obrađen tako da se ne vidi da je na njoj rađeno puno obrade te da izgleda prirodno. S druge strane, kod Anke Mrak Taritaš napravljena je greška na plavoj pozadini jer je stavljena na pozadinu iste boje kao njen sako. Na novoj je ublažena boja sakoa, koja je stopljena s pozadinom Zagreba. Ima dosta šminke i obrađena je tako da su joj istaknute oči i napravljena je lagana obrada na licu – opisuje fotoreporter.</p><p>Za Ciganovića, pak, Anka izgledom na plakatu ipak nije “mrak”, ali se, kako kaže, “potrudila zrihtati se”.</p><h2>'Škoro kao Mona Lisa' </h2><p>- Osvanula je zrihtana u denver plavom sakoiću pofrizirana i relativno decentno nalarfana. I njoj je ovog puta fotograf malo popeglao borice, tek toliko kako bi joj vratio svježinu licu – kaže Ciganović.</p><p>Mrak Taritaš svoj je plakat dorađivala pa, nakon što se biračima smješkala s plave pozadine, predomislila se te svoj “izrezani” lik preselila na drugu podlogu - panoramu grada Zagreba. Najveći izazov po mišljenju Nevena Ciganovića imao je Miroslav Škoro jer plakatima mora uvjeriti ljude da ga zaokružuju, a ne da dođu na koncert.</p><p>- Zato je on barem na plakatu odustao od obećavajućeg polulažnog osmijeha, pa nam se predstavio pomalo zabrinjavajućim, ali i sjetnim izrazom lica s ‘Mona Lisa’ prikrivenim zagonetnim osmijehom – živopisan je Ciganović te nastavlja:</p><p>- Glavni adut kojim Škoro misli privući svoje birače je dodani ‘sjaj u očima’, kao pogled u neku svjetliju budućnost.</p><p> </p>