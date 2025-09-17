Trump se žalio Melaniji nakon slijetanja u u London. Čitačica s usana otkrila: Evo što je rekao

Donald Trump je po dolasku u London u drugi državni posjet od početka svog novog mandata imao vrlo britanski komentar o vremenu, a taj je naizgled privatni trenutak zabilježila profesionalna čitačica s usana, piše Unilad.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:55 Trump stigao u Veliku Britaniju u drugi državni posjet | Video: 24sata/reuters

Američki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump sletjeli su na londonsku zračnu luku Stansted u utorak navečer, započevši time iščekivani državni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu. Dok su kamere bilježile svaki korak, od izlaska iz predsjedničkog zrakoplova Air Force One do pozdrava s domaćinima, jedan je detalj promaknuo svima, osim stručnjakinji za čitanje s usana Nicoli Hickling.

Prema analizi koju je Hickling provela za britanske medije, uključujući The Mirror, Trump se gotovo odmah nakon izlaska iz zrakoplova okrenuo supruzi Melaniji i prokomentirao ono o čemu Britanci najradije pričaju - vrijeme.

"Ooh, hladno je. Drago mi je da nosimo kapute", navodno je rekao predsjednik, pokazujući da ni lider slobodnog svijeta nije imun na prohladnu britansku večer. Dok su se približavali stepenicama, Hickling vjeruje da ju je dodatno upozorio riječima: "Ooh, oprezno."

Foto: Chris Radburn

Predsjednički par dočekali su britanski i američki dužnosnici, uključujući britansku ministricu vanjskih poslova Yvette Cooper, američkog veleposlanika u Ujedinjenom Kraljevstvu Warrena Stephensa te predstavnika kralja Charlesa, vikonta Hooda.

Dok je čekao da mu se Melania pridruži nakon silaska niz stepenice, Trump je ponovno komentirao vremenske prilike, ovoga puta veleposlaniku Stephensu. U razgovoru uhvaćenom kamerama, Hickling je dešifrirala još jednu ležernu opasku.

- Tako je vjetrovito, kosa joj leti posvuda - navodno je rekao Trump, referirajući se na Melanijinu frizuru koju je vjetar mrsio na pisti zračne luke.

Foto: Chris Radburn

Nakon razmjene uobičajenih ljubaznosti s domaćinima, gdje se zahvalio na dolasku i izrazio uvjerenje da će "obaviti dobar posao", uslijedila je kratka zbunjenost oko daljnjeg protokola.

Stephens ga je obavijestio da je nešto "moralo biti prebačeno za neko drugo vrijeme", na što je Trump navodno odgovorio: "Zbunjen sam, jeste li to uspjeli organizirati uz milijun drugih stvari koje se događaju?"

Na kraju je sve riješeno jednostavnom uputom: "Vaš helikopter čeka."

Foto: Kevin Lamarque

Unatoč prohladnom vremenu i, kako su neki mediji izvijestili, "ledenom dočeku" od strane kritičara koji su projicirali njegov lik uz pedofila Jeffreyja Epsteina na zidove dvorca Windsor, Trump je izrazio veliko zadovoljstvo posjetom.

- Počašćen sam. Svi se ovome vesele - rekao je novinarima. Naglasio je kako u Ujedinjenom Kraljevstvu ima "mnogo stvari koje mu griju srce" te da je to "vrlo posebno mjesto".

Foto: Chris Radburn

Tijekom posjeta, Trumpa očekuje raskošan program koji uključuje sastanak s premijerom Sir Keirom Starmerom radi dogovora o višemilijunskom tehnološkom sporazumu, svečani banket u dvorcu Windsor te susret s kraljem Charlesom, kojeg je opisao kao "prijatelja" i "elegantnog gospodina". Planirana je i najveća počasna garda ikad, s 1300 pripadnika vojske, mornarice i zrakoplovstva, uz prelet britanskih i američkih F-35 zrakoplova.