Krao gorivo mjesecima: Mladić (26) varao benzinske s tuđim tablicama, šteta skoro 4.000€

Zagrebačka policija prijavila je 26-godišnjaka koji je u 11 navrata, od sredine kolovoza do sredine prosinca 2025., ukrao gorivo na benzinskim postajama vrijedno gotovo 4000 eura, koristeći pritom registarske pločice s automobila u vlasništvu člana svoje obitelji.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je precizirala da je 26-godišnjak dolazio na benzinske postaje na području Peščenice i Trnja automobilom na koji je prethodno montirao registarske oznake s automobila člana svoje obitelji kako bi onemogućio utvrđivanje vlasnika vozila.

Potom je, dodaju u policiji, točio gorivo u rezervoar i kanistere, nakon čega bi se bez plaćanja odvezao s benzinskih postaja.

Policajci su tijekom provođenja kriminalističkog istraživanja pretražili dom i druge prostorije na području Peščenice te automobil koji je 26-godišnjak koristio tijekom krađa, a pritom su pronašli i registarske oznake te odjeću koje je koristio prilikom počinjenja kaznenih djela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 26-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.