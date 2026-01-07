Obavijesti

News

Komentari 0
U ZAGREBU

Krao gorivo mjesecima: Mladić (26) varao benzinske s tuđim tablicama, šteta skoro 4.000€

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Krao gorivo mjesecima: Mladić (26) varao benzinske s tuđim tablicama, šteta skoro 4.000€
Zagreb: Pokušaj pljačke benzinske pumpe INA na Zagrebačkoj cesti | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na Peščenici i Trnju u 11 navrata točio gorivo u auto i kanistere te bježao bez plaćanja – šteta gotovo 4000 eura, policija mu pokucala na vrata

Admiral

Zagrebačka policija prijavila je 26-godišnjaka koji je u 11 navrata, od sredine kolovoza do sredine prosinca 2025., ukrao gorivo na benzinskim postajama vrijedno gotovo 4000 eura, koristeći pritom registarske pločice s automobila u vlasništvu člana svoje obitelji.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je precizirala da je 26-godišnjak dolazio na benzinske postaje na području Peščenice i Trnja automobilom na koji je prethodno montirao registarske oznake s automobila člana svoje obitelji kako bi onemogućio utvrđivanje vlasnika vozila.

ULOVILI GA U KRAĐI KOTAČA Dramatična snimka potjere u Zagrebu: Slovenac htio zgaziti policajce, oni morali zapucati!
Dramatična snimka potjere u Zagrebu: Slovenac htio zgaziti policajce, oni morali zapucati!

Potom je, dodaju u policiji, točio gorivo u rezervoar i kanistere, nakon čega bi se bez plaćanja odvezao s benzinskih postaja.

Policajci su tijekom provođenja kriminalističkog istraživanja pretražili dom i druge prostorije na području Peščenice te automobil koji je 26-godišnjak koristio tijekom krađa, a pritom su pronašli i registarske oznake te odjeću koje je koristio prilikom počinjenja kaznenih djela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 26-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026