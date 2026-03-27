Krapina: Direktorica i muškarac oštetili državu za 100.000 €

Zbog sumnje da nisu obračunavali ni prijavljivali poreze te oštetili državni proračun za više od 100 tisuća eura, uz pribavljenu korist veću od 325 tisuća eura, kazneno su prijavljeni 28-godišnja direktorica, 32-godišnjak i tvrtka, priopćila je u petak Policijska uprava krapinsko-zagorska. Policija je izvijestila da su dovršili kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjom hrvatskom državljankom i 32-godišnjim hrvatskim državljaninom te jednim trgovačkim društvom zbog sumnje u počinjenje kaznena djela utaje poreza ili carina, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i povrede obveze vođenja poslovnih knjiga.

Sumnja se da je 28-godišnjakinja, kao direktorica i odgovorna osoba poduzeća s područja Mokrica, na nagovor 32-godišnjaka od sredine srpnja 2022. do kraja srpnja 2023. godine nije obračunavala ni prijavljivala porez na dodanu vrijednost i porez na dobit, čime je oštetila državni proračun za iznos veći od 100 tisuća eura.

Također se sumnja da je neosnovano podizala gotovinu i novcem poduzeća podmirivala privatne troškove, čime je za sebe pribavila protupravnu imovinsku korist veću od 325 tisuća eura. Uz to je, prema navodima policije, neredovito vodila poslovne knjige kako bi onemogućila porezni nadzor i prikrila stvarno poslovanje, također na nagovor 32-godišnjaka.

Policija je izvijestila i da se odgovornost za kaznena djela, sukladno Zakonu o odgovornosti pravnih osoba, odnosi i na samo trgovačko društvo, koje je ostvarilo protupravnu imovinsku korist veću od 100 tisuća eura.