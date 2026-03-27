Teška prometna nesreća kod Promine: Dvoje ozlijeđenih

Na županijskoj cesti ŽC-6055 u mjestu Razvođe u općini Promina dogodila se u četvrtak oko 8,40 sati prometna nesreća u kojoj su teško ozlijeđene dvije osobe, izvijestila je u petak Policijska uprava šibensko-kninska. Prometna nesreća dogodila se nakon što 29-godišnjakinja, upravljajući osobnim vozilom šibenske registracije, dolaskom do skretanja za nerazvrstanu lokalnu cestu za zaseok Sumani u blagom preglednom zavoju nije prilagodila brzinu kretanja stanju kolnika, koji je bio mokar i klizav od kiše. Uslijed toga vozilom je prešla u suprotnu prometnu traku, pri čemu je došlo do sudara prednjeg lijevog dijela njezina vozila s prednjim lijevim dijelom osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 61-godišnjak.

U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu 29-godišnjakinji i 61-godišnjaku konstatirane su teške tjelesne ozljede pa su zadržani na daljnjem bolničkom liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 29-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.