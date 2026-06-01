JOŠ SE ČEKA ODLUKA

Kraš kupio golemi proizvodni kompleks u Zaprešiću: Seli li se legendarna tvornica iz Zagreba?

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Petar Glebov/PIXSELL/Sotheby's/Privatni album

Kraš je sa španjolskom kompanijom ROCA potpisao ugovor o kupnji zemljišta površine oko 200 tisuća četvornih metara, s postojećim industrijskim kapacitetima na području Zaprešića, kao potencijalne nove lokacije buduće proizvodnje, izvijestio je Kraš u ponedjeljak. Inače, riječ je o kompleksu koji je nekad bio slavna tvornica keramike Jugokeramika, a kasnije Inker.

Konačna odluka o mogućem preseljenju tvornice iz Zagreba, kako su naveli, nije donesena, a ovisit će o tržišnim uvjetima, regulatornom okviru te širim makroekonomskim i geopolitičkim okolnostima.

Budu li ispunjeni svi preduvjeti, početak proizvodnje na novoj lokaciji unutar zagrebačkog prstena uslijedio bi u razdoblju od pet ili više godina. Proces preseljenja provodio bi se postupno, u fazama, kako bi se osigurao kontinuitet proizvodnje bez prekida.

Predsjednik Uprave Kraša Tomislav Bagić je kazao kako se na postojećoj lokaciji na Ravnicama proizvodnja već više od 20 godina odvija u stabilnim, ali ograničenim volumenima, bez mogućnosti većeg povećanja proizvodnih kapaciteta.

A upravo je širenje proizvodnje, kako je rekao, ključni preduvjet značajnijeg daljnjeg rasta i dugoročnog jačanja konkurentnosti.

"Lokacija u Zaprešiću omogućila bi postupno širenje i optimizaciju poslovnih procesa te ostvarivanje punog potencijala“, istaknuo je Bagić napominjući kako je namjera zadržati proizvodnju unutar zagrebačkog prstena.

Dugogodišnja tradicija i kvaliteta proizvoda temelj su prepoznatljivosti i povjerenja koje Kraš želi nastaviti graditi i unutar okruženja u kojem djeluje. Potencijalno preseljenje, kako su naveli, otvara prostor za dijalog s lokalnim zajednicama i značilo bi i otvaranje novih radnih mjesta.

Iz Kraša su naglasili kako je cilj zadržati sva postojeća radna mjesta pri čemu bi se, ako odluka o preseljenju bude donesena, posebna pažnja posvetila podršci zaposlenicima pri prilagodbi na novu lokaciju.

