U vlasti, i državnoj i lokalnoj, neprestano imamo “uglednike” koji svoj položaj (čitaj - povjerenje koje su im građani dali na izborima) beskrupulozno koriste za kriminal, lopovluk, malverzacije i krađu proračunskog novca
Krasti iz zdravstvenog sustava osobito je gnjusno i neljudski
Nismo se još oporavili od afere s robotskim mikroskopima i ponovnog zapošljavanja bivšeg ministra zdravstva koji je optužen da je bio aktivni sudionik te afere, kad evo nam novog vatrometa i spektakla na varaždinskom području. Da, dobro ste shvatili, i vatromet i spektakl su spomenuti s debelom dozom ironije, jer parada kojoj svjedočimo nova je afera u svijetu nabave medicinske opreme, afera koju sloj po sloj, metodično i s čvrstim dokazima, otkrivaju 24sata. Ovoga puta je pod svjetlima reflektora varaždinska bolnica, a u ostatku mulja čeprkaju se varaždinski župan, lik s firmom za prodaju medicinske opreme kojega je uopće teško opisati, i negdje u pozadini poput sjene ime čovjeka iz susjedne države koje je svima dobro poznato iz one prošle afere spomenute na početku. Uglavnom, EPPO istražuje je li kontroverzni poduzetnik Denis Kršek podmitio varaždinskog župana, ali i cijelu priču oko natječaja za nabavu opreme koje je bolnica objavljivala.
