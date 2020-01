Krčma kod Plenkija: Obračun na državnoj kasi od 8,9 mil. kn

Nitko od osam bivših HDZ-ovih ministara i ministrica, bez obzira na afere koje su kao repovi ostali iza njih, nije završio na cesti, nego su dobro zbrinuti.

Lovro Kuščević, Tomislav Tolušić i Goran Marić vratili su se u Sabor, gdje će im se uskoro pridružiti Milan Kujundžić. Nada Murganić, Gabrijela Žalac i Martina Dalić nisu imale tu mogućnost, ali su zato iskoristile privilegij da promaju šest mjeseci punu plaću te dodatnih šest mjeseci polovicu dužnosničke plaće. Građani su za njihove ministarske i zastupničke plaće te naknade platili 8,9 milijuna kuna, a rezultat njihova rada je mizeran.

Najskuplji ministar za kojim se vuku repovi je Milan Kujundžić, dok smo “najjeftinije” prošli nakon ostavke bivšeg ministra obrazovanja Pave Barišića, koji je na dužnosti proveo osam mjeseci.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zbog nekretninskih afera u istome mjesecu smijenjeni su Lovro Kuščević, Tomislav Tolušić i Goran Marić. Oni su se vratili u Sabor, gdje će im se uskoro pridružiti Milan Kujundžić.

Iako imaju tek nešto nižu plaću u saborskim klupama, imaju puno manje posla, ali i odgovornosti. Zapravo je jedino bitno da budu petkom na glasovanju i podrže Vladine zakone. U javnosti se tako stvorila percepcija da su bivši ministri opterećeni aferama zapravo nagrađeni odlaskom u Sabor.

Bivši ministar uprave sad ima oko 3000 kuna manju plaću nego dok je bio dio tima Andreja Plenkovića. Kuščevićeva bruto plaća u Vladi iznosila je 26.071 kunu, a na dužnosti je proveo 33 mjeseca. Planirali su ga staviti za člana saborskog Odbora za zakonodavstvo, ali nakon što je ta informacija digla na noge javnost i oporbu, od toga se odustalo.

Kuščevićeve prenamjene

Nakon afera koje su ga stajale funkcije, za Kuščevića se zainteresirao i Uskok. Istražitelji analiziraju kako je bivši ministar, u vrijeme dok je bio na čelu općine Nerežišća na Braču, donosio odluke o prenamjeni zemljišta, kako je od vlastite obiteljske tvrtke otkupio poslovni prostor uoči stečaja, da bi ga kasnije preprodao, te kako je sudjelovao u donošenju odluka o dodjeli POS-ovih stanova.

Foto: 24sata.hr

Bivši ministar poljoprivrede sad prima 1500 kuna manju plaću nego na ranijoj funkciji. Tolušićeva bruto plaća kao ministra iznosila je 29.857 kuna, odnosno 20.392 kune. Iako kao zastupnik ima manju plaću, sad je voditelj izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe i član Odbora za poljoprivredu. I za njegove afere zainteresirali su se istražitelji zbog afere Roštilj, odnosno pomoćnog objekta koji se nalazi uz njegovu kuću u Virovitici. U imovinskoj kartici on je pokušao umanjiti veličinu nekretnine koju je sagradio u Virovitici, dok je pomoćni objekt, za koji će tvrditi da je roštilj, a u pitanju je nekretnina od oko 120 kvadrata, potpuno zatajio. Kasnije je otkriveno da je njegovu kuću gradila tvrtka koja je često poslovala sa županijom dok je Tolušić bio župan.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Skromni ljetnikovci

Bivši ministar koji je u Vladi primao bruto plaću od 29.094 kune, odnosno 17.480 kuna neto, za posao saborskog zastupnika prima tek 1000 kuna manju plaću. Njegovi problemi na mjestu ministra počeli su kad je otkriveno da je u imovinskoj kartici prijavio četiri puta manju vrijednost ljetnikovca. Zatim se otkrilo da nije prijavio suprugin stan od 67 kvadrata. Uskok i njega istražuje, i to zbog sumnjive prodaje državnog zemljišta. Kujundžić bi kao zastupnik trebao primati plaću od oko 16.000 kuna, kolika mu je bila i ministarska. Budući da se, osim u Sabor, vraća i na svoje radno mjesto gastroenterologa te na zagrebački Medicinski fakultet, moći će izabrati gdje će primati plaću. Osim već plaćenih 1,13 milijuna kuna za njegov ministarski mandat, izabere li saborsku plaću, porezni obveznici do kraja ovog saziva Sabora platit će ga dodatnih 260.700 kuna. No koliku će točno plaću primati i od koga, bit će poznato nakon što ponovno dopuni imovinsku karticu.

Foto: 24sata.hr

Nada Murganić, Gabrijela Žalac i Martina Dalić nisu imale mogućnost odlaska u Sabor, ali su zato iskoristile privilegij da primaju šest mjeseci punu plaću i dodatnih šest mjeseci polovicu dužnosničke plaće. Nevolje za ministricu regionalnog razvoja počele su nakon što je bez važeće vozačke dozvole autom udarila djevojčicu. Nakon toga je u njezinu dvorištu otkriven skupocjeni Mercedes. Nakon ministričinih konfuznih izjava o tome tko je i kako nabavio automobil, ali i cijeni najma, otkriven je odnos ministrice i vlasnika tvrtke Jolly Auto Line Josipa Stojanovića Jollyja. Nakon toga se doznalo i da je tvrtka Jolly Auto Line sudjelovala u natječajima za modernizaciju splitskoga gradskog i prigradskog prometa, vrijednima više desetaka milijuna kuna, koji se financiraju sredstvima EU. Jedan od tih natječaja raspisalo je izravno Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, na čijem je čelu bila Žalac.

Murganić je postala teret Vladi Andreja Plenkovića zbog nagomilanih problema u sustavu socijalne skrbi koji godinama nisu rješavani, ali i nezapamćenih slučajeva obiteljskog nasilja. Bivša potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić naknadu je iskoristila. Zanimalo nas je da li iskoristila sve što joj zakon pruža ili je ranije našla drugi posao, ali ona nije bila raspoložena za razgovor.

Novi poslovi na čekanju

- Nemam komentara, sad sam civilna osoba - rekla nam je kratko Dalić i odbila svaki daljnji razgovor na tu temu.

Iako je u Saboru preživjela oporbeni zahtjev za opoziv zbog “savjetničke afere”, ubrzo je zbog afere Hotmail dala ostavku, a nakon što se našla usred skandala kad je objavljena njezina privatna korespondencija oko pisanja “lex Agrokor”. Dalić je tad rekla kako odlazi zbog pritiska i jer ne želi biti teret Vladi, a samo pet mjeseci od smjene izdala je knjigu i ustvrdila da je “afera Hotmail bila velika namještaljka”.

Razmišljaju li Žalac i Murganić o novom poslu također nismo uspjeli doznati jer nisu odgovarale na pozive. Bivša ministrica regionalnog razvoja i fondova EU u studenom prošle godine mogla se vidjeti na stranačkim sastancima. Nedavno je rekla da, iako je na hlađenju, planira budućnost.

Foto: 24sata.hr

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Murganić, Žalac i Dalić nisu imale mogućnost odlaska u Sabor, ali zato primaju šest mjeseci punu plaću i dodatnih šest mjeseci polovicu dužnosničke plaće

Gabrijela Žalac kao ministrica imala je bruto plaću od 32.712 kuna, odnosno na račun je primala 18.936 kuna.

Njezina kolegica “po nevolji” Nada Murganić nakon smjene nije bila sigurna hoće li spomenutu naknadu primati punih godinu dana, koliko joj to zakon omogućuje. Njezina plaća iznosila je 29.593 kune bruto, dok joj je na račun sjedalo 18.333 kune. Prije ministarske funkcije Murganić je bila dugogodišnja ravnateljica Doma za starije i nemoćne sv. Antun u Karlovcu.

Podsjetimo, prema Zakonu o pravima i obvezama državnih dužnosnika oni kojima mandat potraje više od godinu dana imaju pravo na punu plaću šest mjeseci i pola plaće još šest mjeseci. Ta privilegija je dugo izazivala bijes javnosti i ranije je bila rezervirana za sve dužnosnike bez obzira na to koliko im je trajao mandat.

Tri mjeseca na funkciji

U listopadu 2016. zakon je neznatno promijenjen pa dužnosnici koji na dužnosti provedu manje od tri mjeseca nemaju pravo ni na kakvu naknadu, dok oni koji na dužnosti provedu između tri mjeseca i godine dana po isteku mandata imaju pravo na tri plaće u punom iznosu i na polovicu plaće dodatna tri mjeseca. Imaju rok od dva mjeseca u kojemu podnose zahtjev za primanjem plaće po principu “šest plus šest”. Najkraći staž od Plenkovićevih ministara imao je bivši ministar obrazovanja Pavo Barišić. Iako se njegova ostavka, zbog obrazovne reforme, tražila i prosvjedima, premijer je stajao iza njega. No nakon što su u javnosti izašle optužbe da je plagirao znanstveni rad, pritisak javnosti je presudio i Barišić je dao ostavku. Kasnije je utvrđeno da nije plagijator. Sveučilište u Augsburgu kao odgovor na tužbu potvrdilo je određene formalne pogreške u radu, ali te pogreške nisu dovoljne da mu se doktorat oduzme.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U medijima se pisalo i da je u nekim ranijim radovima Barišiću također pripisivano plagiranje. Odbor za etiku u znanosti i obrazovanju donio je 2016. mišljenje prema kojem je on u jednom znanstvenom radu preuzeo dijelove teksta Stephena Schlesingera, pri čemu nije citirao izvore.

Barišić je u Vladi primao bruto plaću od 28.719 kuna, odnosno 16.645 kuna neto.

Najkraći staž od Plenkovićevih ministara imao je bivši ministar obrazovanja Pavo Barišić. Ostavku je dao nakon optužbi da je plagirao svoj znanstveni rad.

Postao je dekan

Danas je on na mjestu dekana Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu, a na to ga je mjesto imenovao njegov prijatelj i zagrebački rektor Damir Boras.

Barišić je protiv svoje nasljednice Blaženke Divjak, koja nije željela dati dopusnicu za rad fakultetu kojem je on na čelu, podnio kaznenu prijavu. Aktualna ministrica znanosti i obrazovanja taj je njegov potez protumačila kao pokušaj pritiska i zastrašivanja.

Foto: 24sata.hr

8,828.329 kn platit ćemo ministre koji su zbog afera dobili cipelu iz Plenkovićeve Vlade...

Iako su iz Banskih dvora morali otići zbog afera, smijenjeni ministri zasad nisu imali nikakvih drugih posljedica. Dojam javnosti je da je većina zapravo nagrađena.

Ovaj izračun temelji se na bruto plaći koju su prijavili u imovinskoj kartici i vremena koje su proveli na dužnosti. Četvero smijenjenih ministara - Lovro Kuščević, Goran Marić, Tomislav Tolušić i Milan Kujundžić - na prošlim parlamentarnim izborima osvojili su mandat pa su se mogli vratili u zastupničke klupe. U izračun troška građana uračunate su njihove bruto plaće koje su do sada primili kao zastupnici, ali i iznos koji će im porezni obveznici platiti do kraja mandata. Bivše ministrice Gabrijela Žalac, Nada Murganić i Martina Dalić nisu osvojile mandat, ali su nakon odlaska iz Vlade iskoristili blagodat koju im zakon pruža i uzele naknadu ‘šest plus šest’. Kako bi dobili trošak građana za njihov rad u Vladi, bruto plaćama pridodali smo i trošak navedene naknade za godinu dana.