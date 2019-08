Ljetuje u Petrčanima, a ispred apartmana luksuzni Mercedes

Lijepo nam je, uživamo, nema se tu što dodati, kratko nam je rekla bivša ministrica u Plenkovićevoj vladi. Vruće kolovoške dane provodi u apartmanu u Petrčanima nedaleko od Zadra.

Nakon što ju je Andrej Plenković smijenio u velikoj čistki sredinom srpnja (osim Gabrijele Žalac otišli su Nada Murganić te Tomislav Tolušić, a Goran Marić sam je podnio ostavku), ovo je njezino prvo pojavljivanje u javnosti. Opušteno uživanje na plaži uz knjigu i novine, daleko od politike.

Mercedesom na more

Ispred apartmana je parkiran Mercedes, isto vozilo koje je izazvalo silnu pažnju javnosti kad je snimljeno parkirano u dvorištu njezine kuće u Vinkovcima. Tad se pravdala da to vozilo nije prijavila u imovinskoj kartici jer pripada njezinim roditeljima. Nije odgovorila je li se na more dovezla sama ili ju je povezla njena majka, samo je poručila da ne želi više da je uznemiravaju.

Osim što je ispred apartmana sporni Mercedes, o kojem, kako doznajemo, “Uskok i dalje obavlja izvide”, bivšu ministricu i dalje plaćamo. Ona će do kraja godine primati 19.000 kuna neto i nakon toga šest mjeseci 9500 kuna jer je iskoristila zakonsko pravo takozvanih šest plus šest plaća.

Ni danas nije posve jasno kako je i tko u obitelji Žalac nabavio sporni Mercedes. Žalac je, nakon neuspješnih pokušaja da medije odvrati od istraživanja podrijetla tog vozila i cijelog niza kontradiktornih izjava (od toga da je vlasnik otac pa majka), na kraju rekla da je vozilo u dugoročnom najmu i da ne zna hoće li ga roditelji otkupiti. Mercedes je tad bio u vlasništvu rent-a-car kuće šibenskog poduzetnika Josipa Stojanovića Jollyja.

Puna plaća do kraja godine

A Stojanović je medijima pokazao ugovor potpisan 18. siječnja 2019. Radilo se o mjesečnom najmu vozila. Nije htio otkrivati detalje ugovora zbog zaštite privatnosti, ali ga je na kraju pokazao.

Bila je vidljiva cijena od 903 eura mjesečno.

No za bivšu ministricu najveći su problemi počeli kad je početkom ožujka naletjela automobilom na djevojčicu u Vinkovcima. Bio je to nesretni slučaj, no pokazalo se da je vozila bez valjane vozačke dozvole. Nakon toga je otkriven Mercedes, a onda su se mediji raspisali i o njezinoj kumi, koja je krajem prošle godine pijana naletjela na pješakinju, gurala je na haubi 30-ak metara, a zatim pobjegla s mjesta nesreće. U gostovanju u “Dnevniku” Nove TV ministrica je, a to su joj zamjerili mnogi iz HDZ-a, utvrdila da joj sve afere smješta netko iz stranke.

Uskok istražuje Mercedes

Dan poslije je njezinu izjavu komentirao ironično i Gordan Jandroković: “Možda netko je sabotira i protiv nje lobira, možda je Vlada, možda su Srbi, možda masoni”.

U zgradi u Petrčanima pred kojom je parkiran Mercedes stan od 54 kvadrata u prizemlju s pripadajućim vrtom i parkirnim mjestom ima Vinka Ivanković, majka Gabrijele Žalac. Ivanković je šefica županijske Gospodarske komore Vukovar, a godinama je radila kao stečajna upraviteljica.

U zgradi s Livakovićem

Osim majke bivše ministrice, stan u istoj zgradi ima Vesna Livaković, majka Zdravka Livakovića. Podsjetimo, bivši državni tajnik i predsjednik NO HAC-a Livaković optužen je da je s Božidarom Kalmetom izvlačio milijune kuna iz cestarskih poduzeća.

- Da, da, naš stan je gore na katu, a oni (obitelj Gabrijele Žalac, op.a.) su vam tu u prizemlju. Nisam ih odavno vidjela, još otkad je tu bio njezin otac - rekla nam je Livakovićeva majka te dodala da nije sigurna poznaju li se Žalac i njezin sin.

Bivša ministrica bila je silno nezadovoljna činjenicom da se novinari raspituju o Mercedesu parkiranom u Petrčanima, pa je najavila da će sve prijaviti policiji. Zanimljivo je da je u istome mjestu kraj Zadra svoju “otpremninu” nakon odlaska iz Vlade trošila i Martina Dalić. Ni bivša potpredsjednica Vlade nije odbila pravo koje joj pripada na temelju činjenice da je dulje od godine dana bila državna dužnosnica, pa je nakon ostavke otišla upravo u Petrčane, bezbrižna, znajući da ćemo joj još morati platiti 281.000 kuna...

