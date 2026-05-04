Obavijesti

News

Komentari 9
EVO DETALJA

Kreće isplata povrata poreza!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Kreće isplata povrata poreza!
Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Obavijesti o privremenim poreznim rješenjima u vezi s povratom poreza na dohodak za 2025. godinu građani će početi zaprimati u svoje korisničke pretince u sustavu e‑građani

Isplate povrata poreza na dohodak za više od 800 tisuća građana za 2025. godinu započinju danas, 4. svibnja, priopćila je Porezna uprava. Obavijesti o privremenim poreznim rješenjima u vezi s povratom poreza na dohodak za 2025. godinu građani će početi zaprimati u svoje korisničke pretince u sustavu e‑građani te će tijekom svibnja Porezna uprava započeti i dostavu rješenja poštom na adrese prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Povrat poreza odnosi se na građane koji ispunjavaju zakonom propisane uvjete, kontinuirano prema redoslijedu izdavanja rješenja.

Isplate se provode putem automatiziranog sustava koji obuhvaća više od 800 tisuća obveznika, zbog čega nije moguće sve isplate obaviti u jednom danu. Povrati će se isplaćivati postupno tijekom svibnja, ovisno o dinamici obrade i donošenja rješenja, a pojedine isplate moguće su i nakon svibnja.

Većina građana zaprimit će povrat u navedenom razdoblju te ne trebaju poduzimati nikakve dodatne radnje.

840 TISUĆA GRAĐANA POVRAT POREZA Isplate kreću od ponedjeljka: Evo kako i gdje provjeriti koliko ćete dobiti
POVRAT POREZA Isplate kreću od ponedjeljka: Evo kako i gdje provjeriti koliko ćete dobiti

Porezni obveznici kojima je utvrđeno pravo na povrat, rješenja će zaprimiti na adrese prebivališta/uobičajenih boravišta, a sredstva će zaprimiti na evidentirane račune koji su dostupni Poreznoj upravi.

Ako građani ne zaprime ni privremeno porezno rješenje ni uplatu do 30. lipnja 2026. godine, za dodatne informacije mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili boravišta.

Strani državljani - nerezidenti, koji do 30. lipnja 2026. godine ne zaprime privremeno porezno rješenje za 2025. godinu, mogu do 31. srpnja 2026. godine podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave za izdavanje privremenog poreznog rješenja. U zahtjevu je potrebno navesti podatke na temelju kojih smatraju da se na njih trebao primijeniti poseban postupak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Ovo su nove cijene goriva!
VLADA INTERVENIRALA

Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
STRAVA

HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
RUTA SMRTI

EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026