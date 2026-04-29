POVRAT POREZA Isplate kreću od ponedjeljka: Evo kako i gdje provjeriti koliko ćete dobiti

Isplate povrata poreza na dohodak za 2025. godinu započinju u ponedjeljak, 4. svibnja, a obuhvatit će više od 800 tisuća građana, izvijestila je Porezna uprava. Riječ je o automatiziranom procesu koji se provodi prema redoslijedu izdavanja poreznih rješenja, zbog čega nije moguće da svi dobiju novac istovremeno. Prema procjenama, pravo na povrat ostvarit će više od 840 tisuća poreznih obveznika, što je slično kao i prošle godine kada je isplaćeno više od 405 milijuna eura. Povrati će se isplaćivati postupno tijekom svibnja, ovisno o dinamici obrade rješenja, a dio građana novac može dobiti i nakon tog razdoblja. Građani koji ostvaruju pravo na povrat ne trebaju poduzimati nikakve dodatne radnje. Najprije će dobiti privremeno porezno rješenje, putem sustava e-Građani ili poštom na adresu prebivališta ili boravišta, a zatim će im novac biti uplaćen na račun koji je evidentiran u sustavu Porezne uprave.

Važno je napomenuti da se povrat ne može isplatiti na zaštićene račune, već isključivo na redovne račune građana, uključujući i račune u digitalnim bankama.

Ako građani do 30. lipnja 2026. ne zaprime ni rješenje ni uplatu, trebaju se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Strani državljani koji su nerezidenti u tom slučaju mogu do 31. srpnja podnijeti zahtjev za izdavanje privremenog poreznog rješenja.

Posebno velik dio povrata odnosi se na mlade. Ukupno 232.594 mladih ostvarilo je pravo na povrat poreza, od čega osobe do 25 godina imaju pravo na 100 posto povrata, a oni od 26 do 30 godina na 50 posto. Prošle godine prosječan iznos povrata iznosio je oko 400 eura.

Kako provjeriti koliko vam sjeda

Proces izdavanja rješenja započinje već u travnju, a građani svoj iznos povrata mogu provjeriti i prije nego što dobiju službenu obavijest.

Najbrži način je putem sustava e-Građani, odnosno usluge e-Porezna. Nakon prijave potrebno je otvoriti rubriku “Knjigovodstvena kartica”, odnosno pregled stanja. Ako se ondje pojavi iznos s negativnim predznakom (primjerice -200 eura), to znači da vam je odobren povrat i da je rješenje praktički već doneseno.

Papirnata rješenja na kućne adrese obično stižu kasnije, najčešće tijekom svibnja.

Zakonski rok za dostavu privremenih poreznih rješenja je 30. lipnja. Ako se ne slažete s izračunom, imate pravo podnijeti prigovor u roku od 30 dana od zaprimanja rješenja, odnosno najkasnije do tog datuma.

Za okvirnu procjenu iznosa povrata građani mogu koristiti i online kalkulatore, no konačan iznos uvijek je naveden u službenom rješenju Porezne uprave.