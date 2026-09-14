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EVO KAKO ĆE IZGLEDATI

Kreće izgradnja novog doma zdravlja u Španskom: Cijena projekta je 18 milijuna eura

Piše HINA,
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Kreće izgradnja novog doma zdravlja u Španskom: Cijena projekta je 18 milijuna eura
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U Španskom se uskoro kreće s izgradnjom novog doma zdravlja vrijedan 18 milijuna eura, koji će omogućiti bolje zdravstvene usluge za oko 24.000 stanovnika ovog naselja.

Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izgradnju Doma zdravlja Zagreb zapad – Ambulante Špansko u Ulici Matije Vlačića Ilirika 2, u vrijednosti od 18 milijuna eura bez PDV-a koja se pokriva u cijelosti iz gradskog proračuna.

Nova ambulanta, kako navodi Ured gradonačelnika, gradit će se s jednom podzemnom i tri nadzemne etaže, ukupne bruto površine veće od 5800 četvornih metara.

Zgrada je osmišljena kako bi pacijentima omogućila jednostavnije, brže i učinkovitije korištenje zdravstvenih usluga, napominje Ured i dodaje kako će se u prizemlju nalaziti glavni ulazi i javni sadržaji, dok će na višim etažama biti raspoređene ordinacije, čekaonice i ostali medicinski prostori. 

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U podzemnoj etaži, dodaje, bit će smješten radiološki odjel s RTG-om, CT-om, mamografijom i dentalnim RTG-om, uz tehničke i pomoćne prostore. 

Ured ističe kako Grad Zagreb svoje nove vrtiće, škole i zdravstvene objekte projektira prema najvišim standardima zelene gradnje, u skladu sa smjernicama koje je izradila Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA). 

U skladu s tim pristupom, novi dom zdravlja u Španskom projektiran je prema standardu nZEB, napominje Ured i dodaje kako će tako za grijanje i hlađenje koristiti dizalice topline, dok će na krovu biti postavljena fotonaponska elektrana snage 85 kilovata.  Ured ističe kako se početak radova očekuje početkom 2027. godine. 

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je kako izgradnjom nove ambulante u Španskom žele stanovnicima osigurati dostupniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

Novoj ambulanti, napomenuo je, gravitirat će oko 24.000 stanovnika naselja Špansko te stanovnici gradske četvrti Stenjevec.

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