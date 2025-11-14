U petak se optuženi moraju izjasniti o dokazima, nakon što su svi pred sudom porekli krivnju...
'PO BABI I STRIČEVIMA'
Kreće suđenje trojici bivših ministara: Čitaju se dokazi o namještanju poslova i natječaja
Na Županijskom sudu u Zagrebu počinje suđenje Darku Horvatu, kojeg Uskok navodi kao prvookrivljenog, Tomislavu Tolušiću, Josipu Aladroviću, Borisu Miloševiću i Damiru Juzbašiću.
U petak se optuženi moraju izjasniti o dokazima, nakon što su svi pred sudom porekli krivnju.
Također, trebali bi se početi čitati dokazi što znači da će javnost čuti sve detalje afere ‘Po babi i stričevima’, odnosno kako se dodjeljivao novac te kako su se zapošljavali podobni u državnu upravu.
