Obavijesti

News

Komentari 3
'PO BABI I STRIČEVIMA'

Kreće suđenje trojici bivših ministara: Čitaju se dokazi o namještanju poslova i natječaja

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
Kreće suđenje trojici bivših ministara: Čitaju se dokazi o namještanju poslova i natječaja
Zagreb: Početak suđenja u aferi "Po babi i stričevima" | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U petak se optuženi moraju izjasniti o dokazima, nakon što su svi pred sudom porekli krivnju...

Na Županijskom sudu u Zagrebu počinje suđenje Darku Horvatu, kojeg Uskok navodi kao prvookrivljenog, Tomislavu Tolušiću, Josipu Aladroviću, Borisu Miloševiću i Damiru Juzbašiću

U petak se optuženi moraju izjasniti o dokazima, nakon što su svi pred sudom porekli krivnju.

ŠETAO S ČAŠOM U RUCI VIDEO Optuženik Tolušić hvali se svojom vinarijom na TikToku
VIDEO Optuženik Tolušić hvali se svojom vinarijom na TikToku

Također, trebali bi se početi čitati dokazi što znači da će javnost čuti sve detalje afere ‘Po babi i stričevima’, odnosno kako se dodjeljivao novac te kako su se zapošljavali podobni u državnu upravu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'
PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA

Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'

Nakon što je ugašen požar, pronađeno je i tijelo pilota Air Tractora koji se srušio na području Krivog Puta kod Senja. U petak bi se trebao obaviti očevid kako bi se utvrdilo kako je došlo do pada letjelice
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
PRORAČUN ZA 2026.

Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...
Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće
RATNE STRAHOTE

Rijetko viđene fotke četničkih zlotvora u Vukovaru. Oprez! Neke slike su uznemirujuće

VUKOVAR Grad Heroj više od tri mjeseca hrabro se borio s oko 2000 branitelja. Četnici, paravojne postrojbe i JNA sravnili su ga sa zemljom. Samo u jednoj noći na 21. studenoga pobili su preko 250 civila i vojnika, većina su bili pacijenti vukovarske bolnice. Objavljujemo rijetko viđene fotografije Associated Pressa na kojima su četnički zlotvori. Oprez, neke slike su uznemirujuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025