Kreće suđenje trojici bivših ministara: Čitaju se dokazi o namještanju poslova i natječaja

Na Županijskom sudu u Zagrebu počinje suđenje Darku Horvatu, kojeg Uskok navodi kao prvookrivljenog, Tomislavu Tolušiću, Josipu Aladroviću, Borisu Miloševiću i Damiru Juzbašiću.

U petak se optuženi moraju izjasniti o dokazima, nakon što su svi pred sudom porekli krivnju.

Također, trebali bi se početi čitati dokazi što znači da će javnost čuti sve detalje afere ‘Po babi i stričevima’, odnosno kako se dodjeljivao novac te kako su se zapošljavali podobni u državnu upravu.