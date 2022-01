Nakon što smo napravili procjenu šteta i evidentirali je na razini 5,5 milijardi eura, prema Europskoj komisiji je upućena aplikacija za refundacijom onih sredstava koje ćemo utrošiti za sanaciju jednog dijela tih šteta. U kolovozu je iz Komisije stigao predujam u iznosu 41 milijun eura, a 30. prosinca uplaćeno je preostalih 278 milijuna eura od ukupno odobrenih 319 milijuna eura za sanaciju infrastrukture i javnih ustanova na području Banovine, ali ne samo na području Banovine, istaknuo je ministar graditeljstva Darko Horvat.

Danas će biti objavljeni javni pozivi

Najavio je kako će danas biti objavljeni javni pozivi na koje će se moći prijaviti Krapinsko-zagorska, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Međimurska, Brodsko-posavska, Koprivničko-križevačka i Bjelovarsko-bilogorska županija. Pojasnio je kako se tim novcem iz Fonda solidarnosti može financirati pružanje privremenog smještaja, službe spašavanja, osiguranje preventivne infrastrukture, mjere zaštite očuvanje kulturne baštine, čišćenje područja pogođenog katastrofom i brzo pružanje pomoći.

Ministarstvo gospodarstva, naveo je, na raspolaganju će imati 49,6 milijuna eura za energetski sektor te 37,4 milijuna eura za vraćanje u ispravno stanje vodoopskrbne mreže i upravljanje otpadnim vodama. U segmentu prijevoza, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture temeljem javnih poziva imat će na raspolaganju 29,8 milijuna, a za segment telekomunikacija 3,5 milijuna eura. U segmentu zdravstva, Ministarstvo zdravstva dobit će 38,6 milijuna, a u segmentu obrazovanja Ministarstvo obrazovanja 24,3 milijuna eura.

Za financiranje privremenog smještaja Ministarstvu graditeljstva namijenjeno je 28,4 milijuna, a za financiranje službi spašavanja MUP-u 11 milijuna eura. Treća hitna operacija je osiguravanje preventivne infrastrukture za što je Ministarstvu gospodarstva namijenjeno 23,7 milijuna, a Ministarstvu kulture za mjere zaštite kulturne baštine 49,2 milijuna eura. Za čišćenje područja pogođenih katastrofom i hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja, radi zaštite od erozije tla, Ministarstvo gospodarstva dobit će još 23,6 milijuna eura.

'Neće nam biti dovoljno, morat ćemo tražiti i druge izvore financiranja'

- Glede svih ovih troškova, koji su do sada već generirani i glede svih izvješća, na prostoru Banovine smo mi u projekciji potreba o konkretnim projektima došli do jednog vrlo konkretnog iznosa od 760 milijuna eura. Uz napomenu da smo kroz Fond solidarnosti osigurali 320 milijuna eura i činjenicu da smo do sada na prihvatljive troškove već utrošili 80 milijuna eura, a da u nastalim ili ugovorenim radovima imamo perspektivu dodatnih 240 milijuna eura, opet dolazimo u situaciju gdje nam dospjelih 320 milijuna eura neće biti dovoljno za sanacijom potresom prouzročenih šteta, već ćemo morati tražiti i druge izvore financiranja da bismo Banovinu i susjedne županije obnovili - poručio je ministar.

Kasnije je na konferenciji za medije istaknuo kako se projekti moraju realizirati u roku od 18 mjeseci, nakon čega neovisni revizor ima šest mjeseci da u revizorskom izvješću opravda predmetni trošak.

- Sam koncept javnih poziva podložan je promjenama, ako se u mehanizmu provedbe uoče nedostaci ili smo eventualno izostavili opravdanog prijavitelja, oni se tijekom provedbe procesa mogu nadopunjavati. A isto tako je sama relokacija sredstava iz javnog poziva u javni poziv je moguća - dodao je.

Ministar i čelnik Stožera za saniranje posljedica od potresa Tomo Medved naveo je dosadašnje aktivnosti u vezi obnove te istaknuo kako je do sad obnovljeno 1126 obiteljskih kuća, da su radovi u tijeku na njih 876 i da su sklopljeni ugovori za obnovu njih 3630.

- Građani su u skladu s programom mjera na 475 obiteljskih kuća obavili popravak nekonstrukcijskih elemenata vlastitim angažmanom. Ministarstvo graditeljstva je izdalo 442 zaključka za konstrukcijsku obnovu, pokrenuti su postupci javne nabave za konstrukcijsku obnovu 900 obiteljskih kuća, a trajanje postupka predviđeno je pet tjedana. U tijeku je izrada nalaza postojećeg stanja građevinske konstrukcije za 160 obiteljskih kuća - istaknuo je pa naveo aktivnosti za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća.

- Pokrenut je postupak javne nabave za izgradnju zamjenskih tipskih kuća. 8. prosinca raspisan je poziv za prvih 30 kuća, nadalje, 15. prosinca za novih 30. 29. prosinca raspisan je poziv za zamjenske montažne drvene kuće te za 10 višestambenih zgrada. U Petrinji četiri zgrade sa 64 stana, četiri u Glini s 52 stana i dvije u Topuskom s 26 stanova - poručio je.