Kreću nove mjere za trgovine - ograničava se broj kupaca

Razgovara se sa predstavnicima trgovina, a to znači dodatno moguće ograničavanje broja kupaca koji mogu u jednom trenutku biti u trgovini, rekao je Božinović

<p>Ministar Davor Božinović na presici Stožera je najavio da su moguće nove mjere za trgovine. Naime, brojke i dalje ne padaju, te se razgovara o dodatnim mjerama.</p><p>- Razgovara se sa predstavnicima trgovina, a to znači dodatno moguće ograničavanje broja kupaca koji mogu u jednom trenutku biti u trgovini. Sve se radi u razgovorima s predstavnicima tih djelatnosti - rekao je Božinović i dodao da bi do kraja tjedna trebale ići neke nove odluke.</p><p>- One se odnose na broj kupaca koji se mora prilagoditi veličini objekta. Još nisu precizirane brojke, ali ne očekujem da bi broj osoba bilo jedna na deset kvadratnih metara, rekao je Božinović.</p><p>S druge strane, zasad još ništa nije odlučeno o popuštanju mjera koje je najavljeno za 21. prosinac.</p><p>- Brojke za popuštanje mjera u Europi su 15 do 20 puta manje od onih koje su trenutno u Hrvatskoj. Previsoka je incidencija da se govori o popuštanju mjera - rekao je Capak</p>