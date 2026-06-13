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OBNOVA NADVOŽNJAKA

Kreću radovi: Pripremite se na prometni kaos u Sesvetama

Piše Veronika Miloševski,
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Kreću radovi: Pripremite se na prometni kaos u Sesvetama
24sata Zagreb: Prometni kolaps u središtu Sesveta | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Iz Grada Zagreba objavili su obilazne pravce koji će građani moći koristiti dok su u tijeku radovi...

Ulica Ljudevita Posavskog na dijelu od Slatinske ulice do zone raskrižja sa Zagrebačkom cestom, od 14. lipnja od 8,00 sati do 31. kolovoza do 20,00 sati bit će zatvorena za sav promet, zbog održavanja pješačkog i cestovnog nadvožnjaka, javili su iz Grada Zagreba.

POGLEDAJTE GALERIJU: Prometni kaos u Sesvetama

24sata Zagreb: Prometni kolaps u središtu Sesveta 24sata Zagreb: Prometni kolaps u središtu Sesveta 24sata Zagreb: Prometni kolaps u središtu Sesveta
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Obilazni pravci za vrijeme radova bit će:

- Ulica Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Savska cesta – Jelkovečka ulica – Bjelovarska ulica – Zagrebačka cesta i obrnuto;

- Ulica Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Čulinečka cesta – Resnički gaj II – Resnički gaj I – Čulinečka cesta – Platana ulica – Aleja javora – Ulica kneza Branimira – Zagrebačka cesta i obrnuto.
Kako bi se izbjegla zagušenja predlaže se dodatni obilazni pravac:

- Ulica Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – čvor Zagreb istok – čvor Sesvete – Sesvetska cesta – Bjelovarska ulica – Zagrebačka cesta i obrnuto.

- Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje. Informacije o radovima na rekonstrukciji nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog, ali i o ostalim značajnijim radovima koji utječu na prometu u gradu, možete pronaći na stranici regulacije.zagreb.hr - napisali su u priopćenju.

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