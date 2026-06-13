Kreću radovi: Pripremite se na prometni kaos u Sesvetama

Ulica Ljudevita Posavskog na dijelu od Slatinske ulice do zone raskrižja sa Zagrebačkom cestom, od 14. lipnja od 8,00 sati do 31. kolovoza do 20,00 sati bit će zatvorena za sav promet, zbog održavanja pješačkog i cestovnog nadvožnjaka, javili su iz Grada Zagreba.

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Obilazni pravci za vrijeme radova bit će:

- Ulica Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Savska cesta – Jelkovečka ulica – Bjelovarska ulica – Zagrebačka cesta i obrnuto;

- Ulica Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – Čulinečka cesta – Resnički gaj II – Resnički gaj I – Čulinečka cesta – Platana ulica – Aleja javora – Ulica kneza Branimira – Zagrebačka cesta i obrnuto.

Kako bi se izbjegla zagušenja predlaže se dodatni obilazni pravac:

- Ulica Ljudevita Posavskog – Slavonska avenija – čvor Zagreb istok – čvor Sesvete – Sesvetska cesta – Bjelovarska ulica – Zagrebačka cesta i obrnuto.

- Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje. Informacije o radovima na rekonstrukciji nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog, ali i o ostalim značajnijim radovima koji utječu na prometu u gradu, možete pronaći na stranici regulacije.zagreb.hr - napisali su u priopćenju.