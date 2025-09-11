Kreću sanacije ilegalnih odlagališta u Samoboru i Pazinu

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestio je u četvrtak kako je u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije počeo s aktivnostima na sanacijama odlagališta na kojima je ilegalno odložen otpad u gradovima Samoboru i Pazinu. Vezano za to, predstavnici Fonda i resornog ministarstva održali su radne sastanke s gradonačelnicama Samobora i Pazina Petrom Škrobot i Suzanom Jašić.

"Država time jasno poručuje da problem nelegalno odloženog otpada neće biti prepušten stihiji. Čim se za to stvore svi pravni i proceduralni uvjeti, sustav će učinkovito reagirati i na ostalim lokacijama, u interesu građana i okoliša“, poručila je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković u povodu započetih sanacijskih aktivnosti u Samoboru i Pazinu.

Direktor Fonda Luka Balen je istaknuo kako je Ministarstvo s Fondom poduzelo korake kako bi se što prije, u skladu sa zakonskim procesima, pokrenula sanacija.

“Između ostaloga, nužne su bile izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023. – 2028., čime su se stvorili pravni temelji i za sanaciju lokacija onečišćenih otpadom koje su na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. Fond je zatim uputio javni poziv jedinicama lokalne uprave i samouprave da prijave ilegalna odlagališta otpada na svom području. Sada kad smo dobili povratne informacije, krećemo s daljnjim koracima", istaknuo je Balen.

Prva projektna faza uključuje izradu planova sanacije kojima će se utvrditi vrsta otpada, količina, način i trošak sanacije. U tijeku je postupak javne nabave za izradu planova sanacije za lokacije u Samoboru i Pazinu, a rok za dostavu ponuda je 22. rujna. Nakon toga slijedi postupak odabira izvođača. Odabrani izvođač će u roku od 60 dana izraditi plan sanacije za navedene lokacije, nakon čega će uslijediti javna nabava za izvođača radova. Procjena troškova bit će poznata po završetku plana, no prema Planu gospodarenja otpadom Fond će snositi 85 posto troškova, a jedinica lokalne samouprave preostalih 15 posto. Radi osiguranja naplate troškova, Fond će na nekretninama na kojima je sanacija provedena izvršiti upis založnog prava u korist RH, do visine ukupnih troškova.

U Fondu kažu da je sanacija u Samoboru i Pazinu dio šireg postupanja države u slučajevima nepropisno odloženog otpada, osobito tamo gdje je poznat onečišćivač, a otpad nije uklonjen unatoč inspekcijskim nalozima ili nalozima komunalnih redara.

Podsjećaju da je Fond u veljači u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i zelene tranzicije objavio poziv jedinicama lokalne samouprave za dostavu podataka o takvim lokacijama. Prijavljena je ukupno 91 lokacija, od čega je njih šest - u Gospiću, Poznanovcu, Benkovcu, Samoboru, Pazinu i Lovincu određeno kao prioritet za sanaciju te su njihove sanacije uvrštene u Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom RH 2023.

I ostale lokacije, najavljuju u Ministarstvu i Fondu, krenut će sa sanacijom čim se za to stvore svi pravni preduvjeti.