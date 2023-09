'Uz policiju i komunalne redare u borbu protiv ilegalnih odlagališta idemo i dronovima'

Upitan o ilegalnom odvozu otpada i ilegalnim odlagalištima, pročelnik Ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje Stanko Kordić kazao je na današnjoj presici Gradske uprave kako su obvezu nametnutu izmjenom Zakona o gospodarenju otpada iskoristili za redizajniranje odluke koja ide na sjednicu Gradske skupštine.

- Dvije, tri temeljne stvari se mijenjaju. Jedna je osuvremenjavanje načina prijavljivanja ilegalno odbačenog otpada, drugo je pojačavanje video nadzora i treće je uvođenje dronova kao jednu od mjera za kontrolu teritorija. Iako je Zakon ukinuo obvezu godišnjih izvješća o situaciji s ilegalnim odbacivanjem otpada, mi smo ipak to zadržali jer smatramo da je to potrebno. Ono što ne piše u odluci, a svakako ćemo raditi, to je dogovor s gradonačelnikom da izrazito povećamo broj komunalnih redara jer ova situacija sa njih 70-ak na 700.000 ljudi je neodrživa. Vjerojatno ćemo, ako uspijemo natječajima popuniti, ići na dvostruko veći broj - najavio je.

Promijenit će se, dodao je, i kvalifikacijska struktura zaposlenih u komunalnom redarstvu.

- Znate da je prije najveći dio bio na SSS-u, sada će svi novi zaposleni, obzirom na nadležnosti koje se tiču svjetlosnog onečišćenja, buke, Zakona o dimnjačarstvu i tako dalje, trebati imati VSS - rekao je.

Tomašević je pojasnio dio oko dronova.

- Da ne bi ispalo da će u centru grada ići dronovi, misli se na šumu Ježdovec i ilegalna odlagališta gdje firme ilegalno odlažu otpad s kamionima, znači imaju cijeli biznis, i u tom smislu ćemo koristiti tu tehnologiju, zajedno s policijom i da se takve firme uhvate, ne samo u počinjenju tih prekršaja nego i kaznenih djela - poručio je Tomašević, koji se zalaže da se kroz Sabor kazne povećaju.

- Borimo se da se te firme uhvate i ići ćemo u Saboru s inicijativom da se kazne povećaju. Nisu adekvatne za biznis koji postoji s ilegalnim odlaganjem otpada na širem području Grada Zagreba, gdje imate različite firme koje čiste tavane, oglašavaju se ilegalno i onda taj otpad ilegalno odlažu u šumi Ježdovec. To je ogromno područje u koje se može ući na valjda 30 načina, tako da nije lako uhvatiti ih, no takve akcije se cijelo vrijeme rade s policijom i komunalnim redarima. Ali mene najviše smeta visina kazni - naglasio je.