MINISTARSTVO POTVRDILO

Kreću svinjokolje: Posebne su mjere zbog svinjske kuge, ovo su pravila koja treba poštovati

Piše Luka Safundžić,
Kreću svinjokolje: Posebne su mjere zbog svinjske kuge, ovo su pravila koja treba poštovati
Zbog svinjske kuge uzgajivači svinja primorani na svinjokolju već početkom jeseni, arhivske snimke | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Jedna od ključnih obaveza je obvezni pregled svinje unutar 24 sata prije klanja, koji mora provesti veterinar. Samo klanje potrebno je najaviti najmanje 48 sati ranije, također veterinaru zaduženom za taj objekt

S prvim hladnijim danima diljem Hrvatske počinju tradicionalne svinjokolje, no ove godine naglasak je ponovno na provedbi biosigurnosnih mjera zbog afričke svinjske kuge (ASK). Iz Ministarstva poljoprivrede podsjećaju da je kolinje dozvoljeno, ali isključivo uz pridržavanje propisanih pravila i nadzora ovlaštenih veterinara.

Prema Naredbi o mjerama kontrole za suzbijanje ASK-a u Republici Hrvatskoj, svaki objekt na kojem se planira klanje svinja za vlastite potrebe mora ispunjavati sve uvjete biosigurnosti. Vlasnici svinja dužni su redovito prijavljivati uginuća ili pojavu bilo kakvih simptoma bolesti kod životinja svom ovlaštenom veterinaru.

Jedna od ključnih obaveza je obvezni pregled svinje unutar 24 sata prije klanja, koji mora provesti ovlašteni veterinar. Samo klanje potrebno je najaviti najmanje 48 sati ranije, također veterinaru zaduženom za taj objekt.

DOBRE VIJESTI Vlajčić: Zaustavljen je trend širenja afričke svinjske kuge
Vlajčić: Zaustavljen je trend širenja afričke svinjske kuge

Ministarstvo posebno upozorava da svježe meso i proizvodi od mesa svinja zaklanih za vlastite potrebe ne smiju biti stavljeni u javnu potrošnju. To znači da se proizvodi poput kulena, kobasica, čvaraka ili svježeg mesa ne smiju prodavati ni na manifestacijama, sajmovima, tržnicama, kućnom pragu, putem interneta, niti se smiju slati paketima prijateljima ili rodbini.

Tijekom kolinja obavezno je poštivati i uvjete dobrobiti životinja, a sav nastali nusproizvod mora se zbrinuti na neškodljiv način, preko ovlaštenog koncesionara ili putem jedinica lokalne samouprave koje mogu organizirati zajedničke kontejnere za prikupljanje i kasnije odvoz nusproizvoda.

Klanje svinja za vlastite potrebe može se provoditi na objektima smještenima u zonama ograničenja I, II i III, uz ispunjavanje svih propisanih uvjeta. Međutim, kolinje nije dozvoljeno na objektima koji se nalaze u zoni zaštite ili zoni nadziranja.

Zone zaštite i nadziranja određuju se oko lokacija novih izbijanja ASK-a i redovito se ažuriraju – mogu se širiti, mijenjati ili ukidati, ovisno o razvoju situacije na terenu. Trenutno vrijede sljedeće zone: zona ograničenja I, zona ograničenja II, zona ograničenja III, zona zaštite (unutar zone ograničenja III), zona nadziranja (unutar zone ograničenja III).

Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Klanje svinja za vlastite potrebe, poznato i kao kolinje ili svinjokolja, ostaje tradicionalni običaj hrvatskog sela, ali u okolnostima afričke svinjske kuge odvija se pod nadzorom. Ministarstvo poziva sve proizvođače da se pridržavaju pravila kako bi se smanjio rizik širenja bolesti.

Inače, prema zadnjim objavljenim podacima do 10. studenog 2025. godine do 15:00 h afrička svinjska kuga potvrđena je na ukupno 53 objekta na kojima se drže svinje te u 401 divlje svinje. Posljednje izbijanje u držanih svinja utvrđeno je 20. listopada 2025. godine na području naselja Lug u Općini Bilje, a u naseljima Aljmaš i Bijelo Brdo.

