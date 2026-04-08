Kremlj: 'Nadam se da će SAD sada imati više vremena za mirovne pregovore o Ukrajini'

Kremlj je u srijedu pozdravio dvotjedno primirje dogovoreno između Sjedinjenih Država i Irana te rekao da se Rusija nada da će SAD sada imati vremena i prostora za nastavak trostranih mirovnih pregovora o Ukrajini. U pozivu s novinarima, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su "sa zadovoljstvom primili vijest o primirju. Pozdravljamo odluku da se ne ide dalje putem oružane eskalacije", čime se Rusija pridružila Europskoj uniji, Vatikanu i drugim zemljama koje su učinile isto.

Na pitanje hoće li primirje u Iranu olakšati nove razgovore o Ukrajini, Peskov je rekao: "Nadamo se da će u doglednoj budućnosti (SAD) imati više vremena i veću priliku za sastanak u trilateralnom formatu", misleći na razgovore između Rusije, Ukrajine i SAD-a.

Rusija je prethodno izjavila da su mirovni pregovori o Ukrajini zaustavljeni nakon izbijanja neprijateljstava u Iranu.

Pregovori su započeli prošle godine u Istanbulu, a trostrani razgovori s SAD-om održani su početkom ove godine u Abu Dabiju i Ženevi.

No, napredak je spor, velikim dijelom zbog spora oko teritorija, piše Reuters. Rusija zahtijeva da se Ukrajina odrekne ostatka svoje regije Donbas, ali Kijev odbija predati područje koje ruske snage nisu uspjele osvojiti u više od četiri godine rata.