SVIJET ODAHNUO, S OPREZOM Pogledajte reakcije svjetskih čelnika oko primirja u Iranu

I Washington i Teheran proglasili su pobjedu, a svijet odahnuo kad je netom prije isteka roka američkog predsjednika Donalda Trumpa postignut dogovor o dvotjednom primirju između SAD-a i Irana. Samo oko sat i pol prije isteka ultimatuma u dva sata po hrvatskom vremenu, Trump je objavio da je pod posredstvom Pakistana postignut dogovor s Iranom.

On je ranije Islamskoj republici prijetio brisanjem „cijele civilizacije” ako ne pristane na dogovor. Njegova frustracija iranskom blokadom Hormuškog tjesnaca bila je posebno jasna na Uskrs, kad je republikanac na najveći kršćanski blagdan poručio Irancima, „ludim gadovima”, da „otvore j***** tjesnac” jer će „inače živjeti u paklu”.

Dogovorom postiguntim 39. dan od početka sukoba, barem privremeno prestaje rat koji je zbog implikacija na gospodarstvo uznemirio cijeli svijet. Cijena barela po Brentu, po kojemu se formiraju cijene oko dvije trećine svjetske nafte, nakon objave primirja pala je na 94 dolara. Međunarodna zajednica je odahnula, barem na dva tjedna.

I Teheran i Washington proglasili su se pobjednicima. Trump je rekao da je neupitno da je SAD postigao „totalnu pobjedu”. Njegova glasnogovornica Karoline Leavitt govorila je o „pobjedi SAD-a koju su omogućili predsjednik Trump i nevjerojatna američka vojska”.

Iransko vrhovno nacionalno sigurnosno vijeće dogovor je također prikazalo kao svoju pobjedu, tvrdeći da je Trump prihvatio iranske uvjete za prekid neprijateljstava.

Pregovori u Pakistanu

Svjetski mediji prenose plan od deset točaka koje je Iran predložio Amerikancima, a njime se, između ostaloga, traži i isplata ratne odštete Teheranu, ukidanje međunarodnih sankcija, i odmrzavanje iranske imovine. Iran se u planu obvezuje da neće izraditi nuklearno naoružanje, no prema riječima omanskog šefa diplomacije, posrednika u prijašnjim pregovorima, Teheran je na to pristao i u razgovorima samo dan prije izbijanja sukoba.

Trump o planu od deset točaka govori kao o temelju za pregovore koji počinju u petak u pakistanskom Islamabadu. Prema riječima iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija u međuvremenu će „siguran prolaz” kroz Hormuški tjesnac biti „omogućen”.

U slučaju da pregovori u iduća dva tjedna uspiju, Iran će iz rata izaći kao država čije su vojne sposobnosti značajno uništene, no čiji je režim i dalje na mjestu usprkos desetkovanju njegovog vodstva.

SAD pak nastavlja kao svjetska sila čiji je ugled značajno narušen, posebice posljednjim Trumpovim o brisanju civilizacije. Njima je uspio u kritikama ujediniti velik dio međunarodne zajednice, muslimanske zemlje, Vatikan, američke demokrate, pa i dio njegovih republikanaca.

- Nacija koja se nekoć predstavljala kao čimbenik stabilnosti diljem svijeta, sada potresa same temelje međunarodnog poretka - piše BBC u srijedu.

Trumpova "pobjeda" u nepopularnom ratu protiv Irana događa se manje od sedam mjeseci prije no što će Amerikanci na izaći na međuizbore za Kongres na kojima bi republikanci mogli izgubiti većinu u oba doma.

Na parlamentarne izbore će u istom periodu izaći Izraelci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, suočen s nizom optužbi o korupciji, u srijedu ističe da se postignuto primirje ne odnosi na izraelsku ofenzivu u Libanonu, a njegov glavni politički suparnik, čelnik oporbe Yair Lapid, postignuti dogovor proglasio je "najvećom diplomatskom katastrofom" u povijesti zemlje.

Svijet zadovoljan, ali oprezan

U međuvremenu, svijet oprezno pozdravlja dogovor između Washingtona i Teherana o dvotjednom primirju. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je putem glasnogovornika pozdravio privremeno primirje, pozivajući „sve strane” uključene u sukob da „poštuju svoje obveze prema međunarodnom pravu i pridržavaju se uvjeta” dogovora kako bi se otvorio put prema „trajnom i sveobuhvatnom miru”.

Šefica diplomacije Europske unije Kaja Kallas priopćila je da je sporazum „korak unatrag s ruba ponora” nakon tjedana eskalacije.

Papa Lav XIV. u srijedu je s „velikim zadovoljstvom” pozdravio dogovor o dvotjednom primirju između SAD-a i Irana, prozvavši ga "znakom snažne nade".

Prvi poglavar Katoličke Crkve iz Sjedinjenih Država posljednjih se tjedana nametnuo kao istaknuti kritičar rata u Iranu. U utorak je poručio da su prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa usmjerene protiv Irana „neprihvatljive”. Primirje su pozdravili i Moskva i Kijev, izrazivši nadu da će sada Washington imati vremena nastaviti posredovati i u njihovom sukobu.

Premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u srijedu su također pozdravili vijest o postizanju dvotjednog primirja između Irana i SAD-a. Plenković je rekao da je riječ o „jako dobroj vijesti” jer je „primirje uvijek dobro”. Pozdravio je što „već sad padaju cijene nafte”, što je pozitivno i za gospodarstvo i energetsku sigurnost.