Grlić Radman o primirju SAD-a i Irana: 'Dežurao sam cijelu noć'

Premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u srijedu su pozdravili vijest o postizanju dvotjednog primirja između Irana i SAD-a.

Plenković je rekao da je riječ o „jako dobroj vijesti” jer je „primirje uvijek dobro”. Pozdravio je što „već sad padaju cijene nafte”, što je dobro i za gospodarstvo i energetsku sigurnost.

Kazao je rekao da su „visokoprofilirane i artikulirane prijetnje” možda bile dio „pritiska da se postigne dogovor”, pa naglasio da je vjerojatno „dobro prošla” i posrednička aktivnost Pakistana.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je dao Iranu rok do dva sata po hrvatskom sporazumu da pristane na dogovor, a u suprotnom je zaprijetio brisanjem njegove „cijele civilizacije”.

„Treba vidjeti kako će se stvar razvijati iduća dva tjedna i hoće li doći do trajnog dogovora i mira”, oprezno je zaključio Plenković.

Radman dežurao cijelu noć

Šef diplomacije je u gostovanju u emisiji 'A sada vlada' Hrvatskog radija rekao da je „dežurao cijelu noć” i pratio svaku objavu o situaciji na Bliskom istoku.

Grlić Radman je rekao da je „olakšanjem primio vijest” da je prihvaćen dogovor predložen pod posredstvom Pakistana. Ocijenio je da je taj „epilog dobar” te da je sada na diplomaciji da postigne konačan dogovor o trajnom miru.

I on je pozdravio što je nakon objave primirja cijena nafte već pala na oko 94 dolara po barelu, pa izrazio nadu da će se vratiti na razinu kakva je bila prije sukoba.

Ministar je u emisiji rekao da je svijet u fazi transformacije cijelog međunarodnog sustava te da su čak i u vrijeme hladnog rata i tadašnjeg bipolarnog sustava postojale snažnija suradnja i dogovori te uključenost međunarodnih organizacija.

Svijet je danas u situaciji „oslabljivanja prirodnih savezništava”, fragmentacije moći i multipolarnosti u kojoj „svatko poseže za unilateralnim aktivnostima”, rekao je ministar.

U takvom kontekstu za Europsku uniju je ključno pronaći put kojim će zaštititi vlastite vrijednosti i pronaći saveznike kojim će raditi na očuvanju sustava utemeljenog na pravilima, naglasio je.