Žestoki udari Rusije i Ukrajine: Pogodili rafinerije i kolodvore

Ukrajina i Rusija tijekom noći na petak napadale su se bespilotnim letjelicama – Ukrajina je gađala rusku regiju važnu za preradu nafte i petrokemiju, a Rusija ukrajinske željezničke kolodvore i električne stanice. Ukrajinski udari pogodili su stambenu zgradu u središnjem ruskom Tatarstanu, pri čemu su ozlijeđene tri osobe, dok je u ruskom napadu na ukrajinsku Sumsku oblast poginuo željeznički radnik, objavili su dužnosnici. Napadi su uslijedili nakon velikih ruskih zračnih udara na Ukrajinu posljednjih tjedana u kojima je Kijev intenzivirao napade dronovima dugog dometa na ruska naftna postrojenja i doveo do nestašice goriva na Krimu i drugdje. Meta napada u Tatarstanu bila su industrijska postrojenja, objavio je čelnik te regije Rustam Minihanov na aplikaciji Telegram. Regionalni grad Nižnekamsk u petak će otkazati javna događanja zbog prijetnje od napada dronovima, rekao je njegov gradonačelnik Radmir Beljajev - Rusi 12. lipnja obilježavaju državni praznik Dana Rusije.

Beljajev nije govorio o šteti uzrokovanoj bespilotnim letjelicama, no na tom se području nalazi nekoliko velikih industrijskih postrojenja, uključujući petrokemijsku tvornicu i rafineriju nafte.

Meta napada bio je i Toljati, grad na rijeci Volgi udaljen oko 800 kilometara jugoistočno od Moskve, sjedište najvećeg ruskog proizvođača automobila Avtovaza, rekao je regionalni guverner.

U odvojenom napadu Ukrajine na rusku pograničnu Brjansku oblast poginule su dvije osobe, a još deset ih je ozlijeđeno, priopćio je u četvrtak kasno navečer vršitelj dužnosti regionalnog guvernera Jegor Kovalčuk.

Rusija je tijekom noći oborila 231 ukrajinsku bespilotnu letjelicu, izvijestile su novinske agencije pozivajući se na rusko ministarstvo obrane.

Ruski dronovi u Ukrajini su napali željezničke kolodvore, stupove za električnu signalizaciju i podstanice u sjevernoj ukrajinskoj Sumskoj oblasti, pri čemu je poginuo željeznički radnik, a još jedan je ozlijeđen. Dan ranije u napadu na grad Konotop, također u Sumskoj oblasti, poginuo je jedan željeznički radnik, a četiri su ozlijeđena.

Ukrajinske zračne snage priopćile su da je Rusija od četvrtka u 18 sati po lokalnom vremenu lansirala 117 dronova, pri čemu su jedinice protuzračne obrane oborile ili neutralizirale njih 102.

Tri su osobe ozlijeđene u noćnom napadu dronom na južni grad Mikolajiv, objavile su lokalne vlasti na Telegramu, a novi napad dronom u petak rano ujutro ozlijedio je još jednu osobu.