Ukrajinski dronovi ponovno su napali objekte u okolici Moskve

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin je kasno u petak u više navrata na komunikacijskoj platformi Telegram rekao da su pojedini dronovi oboreni. Riječ je o drugom takvom napadu u tjedan dana.

U većem dijelu grada Žukovskija jugoistočno od Moskve u petak navečer je prekinuta opskrba električnom energijom, a gradske vlasti su to objasnile automatskim gašenjem sustava.

Pogođen je i susjedni grad Ramenskoje, također u Moskovskoj oblasti.

Ukrajinska vojnoobavještajna služba HUR tvrdi da je dronovima oštetila važan naftovod oko Moskve, no Rusija to nije potvrdila.

Ministarstvo obrane u Moskvi je u subotu izvijestilo da je ukupno 98 ukrajinskih bespilotnih letjelica oboreno nad ruskim teritorijem preko noći.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo je u subotu reklo da je zabilježilo 223 ruska borbena drona koji su se tijekom noći približavali ukrajinskom zračnom prostoru te da ih je oboreno 206. Radiopostaja Suspilne je objavila da je izbio požar u postrojenju za preradu plina u Poltavskoj oblasti u središtu Ukrajine.