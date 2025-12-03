Obavijesti

'RUSI POKAZALI SUZDRŽANOST'

Vučić: Ne bi se čudio da Rusija na preventivne napade uzvrati taktičkim nuklearnim oružjem

Vučić: Ne bi se čudio da Rusija na preventivne napade uzvrati taktičkim nuklearnim oružjem
Nemojte zaboraviti da je Rusija dosad pokazivala određenu suzdržanost jer vide Ukrajince kao prijatelje i braću, tvrdi Vučić. Dok Rusija nastavlja bombardirati Ukrajinu i ubijati civile...

Napredak ruskih snaga u Ukrajini čini vodstvo NATO-a vrlo nervoznim, poručuje srpski predsjednik Aleksandar Vučić, izvještava ruski TASS. Kaže kako je taj napredak na fronti priznao i glavni tajnik NATO-a, kako ga treba priznati svatko tko je realan...

- Kada pogledate kako se situacija razvija, postaje jasno da raste nervoza i jedino je pitanje kako će stvari izgledati dugoročno - nastavio je dalje Vučić, koji je dalje govorio o eventualnim planovima NATO-a o preventivnim udarima na Rusiju...

- Kad sam rekao da NATO razmatra takav scenario i priprema se za njega, dok druga strana također priprema svoj odgovor, svi su mi govorili - nemoj biti takav drama queen. Kazali su da su to samo špekulacije. Nažalost, to je stvarnost u kojoj živimo - poručuje Vučić, piše TASS.

Vučić je upozorio i kako bi Rusija mogla žestoko odgovoriti na potencijalne udare NATO-a.

- Ako na Rusiju izvrše preventivne napade, ne bi me iznenadilo da Rusija uzvrati puno žešće nego što je to dosad radila u Ukrajini, uključujući upotrebu taktičkog nuklearnog oružja, ili nečeg još moćnijeg - poručio je srpski predsjednik i dodao:

- Nemojte zaboraviti da je Rusija dosad pokazivala određenu suzdržanost jer vide Ukrajince kao prijatelje i braću...

Očito je Vučić zaboravio na brojne udare, a bilo ih je na stotine, na ukrajinske stambene objekte, bolnice, škole, vrtiće... Pa je u stanju reći nešto ovako. Dok Rusi nastavljaju ubijati civile.

Za kraj je kazao kako se ne želi miješati u 'bratoubilački' sukob između Rusije i Ukrajine.

