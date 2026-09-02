Savjetnik Kremlja istaknuo je da bi se sastanak mogao održati tijekom samita APEC-a u studenome, a svi čelnici trebali bi biti prisutni. Očekuje se da će razgovori donijeti važne odluke za globalnu ekonomiju.
Kremlj: Putin, Xi i Trump mogli bi u studenome održati trilateralni sastanak
Savjetnik u Kremlju Jurij Ušakov rekao je u utorak da bi ruski predsjednik Vladimir Putin, američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping mogli održati trilateralni sastanak na sljedećem samitu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u studenome.
Upitan na državnoj televiziji o mogućnosti takva sastanka, Ušakov je rekao: „O tom se pitanju razgovaralo, da“.
Rekao je da se očekuje kako će sva trojica čelnika sudjelovati na samitu, dodavši: „Ako se ostvari ono što je rečeno, njih trojica moći će se sastati“.
Ušakov je govorio iz glavnoga grada Kirgistana Biškeka, gdje su Putin i Xi sudjelovali na skupu Šangajske organizacije za suradnju.
Rusija, Kina i Sjedinjene Američke Države članice su APEC-a, koji okuplja 21 zemlju. Sljedeći samit čelnika održat će se u kineskom Shenzhenu 18. i 19. studenoga.
„U ovom trenutku nemamo najava u vezi s dolaskom predsjednika Trumpa na APEC“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly.
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