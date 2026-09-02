Kremlj: Putin, Xi i Trump mogli bi u studenome održati trilateralni sastanak

Savjetnik u Kremlju Jurij Ušakov rekao je u utorak da bi ruski predsjednik Vladimir Putin, američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping mogli održati trilateralni sastanak na sljedećem samitu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje (APEC) u studenome.

Upitan na državnoj televiziji o mogućnosti takva sastanka, Ušakov je rekao: „O tom se pitanju razgovaralo, da“.

Rekao je da se očekuje kako će sva trojica čelnika sudjelovati na samitu, dodavši: „Ako se ostvari ono što je rečeno, njih trojica moći će se sastati“.

Ušakov je govorio iz glavnoga grada Kirgistana Biškeka, gdje su Putin i Xi sudjelovali na skupu Šangajske organizacije za suradnju.

Rusija, Kina i Sjedinjene Američke Države članice su APEC-a, koji okuplja 21 zemlju. Sljedeći samit čelnika održat će se u kineskom Shenzhenu 18. i 19. studenoga.

„U ovom trenutku nemamo najava u vezi s dolaskom predsjednika Trumpa na APEC“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly.