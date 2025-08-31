Obavijesti

News

Komentari 0
NE ODUSTAJU OD TERITORIJA

Kremlj se žali: Europa ometa Trumpov plan za mir u Ukrajini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Kremlj se žali: Europa ometa Trumpov plan za mir u Ukrajini
Foto: STRINGER/REUTERS

Europske sile kažu da ne vjeruju da Putin želi mir u Ukrajini. Ruski je predsjednik više puta rekao da je spreman razgovarati o miru, ali da Rusija neće odustati od teritorija koje je zauzela

Kremlj je ocijenio da europske sile ometaju napore američkog predsjednika Donalda Trumpa da postigne mir u Ukrajini i dodao da će Rusija nastaviti operacije u Ukrajini sve dok ne vidi stvarne znakove da je Kijev spreman za mir.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je državnim novinarima da "europska ratna strana" nastavlja ometati američke i ruske napore u vezi s Ukrajinom.

- Spremni smo riješiti problem političkim i diplomatskim sredstvima. Ali zasad u tome ne vidimo reciprocitet Kijeva. Stoga ćemo nastaviti specijalnu vojnu operaciju - rekao je Peskov. 

Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je desecima tisuća vojnika da napadnu Ukrajinu u veljači 2022. nakon osam godina borbi u istočnoj Ukrajini između separatista koje podržava Rusija i ukrajinskih snaga.

PONOVNO NOĆNI NAPAD Ruski napad oštetio elektranu kod Odese, tisuće bez struje. Rusi srušili 21 ukrajinski dron
Ruski napad oštetio elektranu kod Odese, tisuće bez struje. Rusi srušili 21 ukrajinski dron

Sjedinjene Države procjenjuju da je u ratu ubijeno ili ranjeno više od 1,2 milijuna ljudi. Rusija trenutno kontrolira nešto manje od petine teritorija Ukrajine.

NOVI CILJEVI Zapovjednik ruske vojske najavio nastavak ofenzive
Zapovjednik ruske vojske najavio nastavak ofenzive

Europske sile kažu da ne vjeruju da Putin želi mir u Ukrajini. Ruski je predsjednik više puta rekao da je spreman razgovarati o miru, ali da Rusija neće odustati od teritorija koje je zauzela.

PRIPREMA ZA OFENZIVU? FOTO Strašan ruski noćni napad na Ukrajinu: Lansirali više od 500 dronova, ima i poginulih
FOTO Strašan ruski noćni napad na Ukrajinu: Lansirali više od 500 dronova, ima i poginulih

Ruski ministar obrane Andrej Belousov izjavio je u petak da ruska vojska ubrzano napreduje u Ukrajini i da mjesečno zauzima 600 do 700 četvornih kilometara, u usporedbi s 300 do 400 kilometara na početku godine.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ruski napad oštetio elektranu kod Odese, tisuće bez struje. Rusi srušili 21 ukrajinski dron
PONOVNO NOĆNI NAPAD

Ruski napad oštetio elektranu kod Odese, tisuće bez struje. Rusi srušili 21 ukrajinski dron

Jedanaest dronova oboreno je iznad Volgogradske regije na jugu Rusije, dok su ostali uništeni iznad Rostovske, Belgorodske i Brjanske regije na jugozapadu Rusije
Zelenski poziva na pritisak na Putina na samitu SCO-a u Kini
PRIMIRJE UVJET ZA PREGOVORE

Zelenski poziva na pritisak na Putina na samitu SCO-a u Kini

Zelenski očekuje da će se indijski premijer Modi zalagati za prekid vatre u sukobu između Ukrajine i Rusije, koji traje više od tri i pol godine.
Bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta ubijen u Lavovu
OGLASIO SE I ZELENSKI

Bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta ubijen u Lavovu

Ukrajinski zastupnik i bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta ubijen je u subotu vatrenim oružjem u Lavovu, na zapadu zemlje, objavile su vlasti, dodavši da se za napadačem traga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025