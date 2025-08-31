Obavijesti

News

PONOVNO NOĆNI NAPAD

Ruski napad oštetio elektranu kod Odese, tisuće bez struje. Rusi srušili 21 ukrajinski dron

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: State Emergency Service of Ukrai

Jedanaest dronova oboreno je iznad Volgogradske regije na jugu Rusije, dok su ostali uništeni iznad Rostovske, Belgorodske i Brjanske regije na jugozapadu Rusije

Ruski napad dronom tijekom noći oštetio je ukrajinsko elektroenergetsko postrojenje u blizini južnoukrajinskog grada Odese, ostavivši više od 29.000 kupaca bez struje u nedjelju ujutro, a Rusija je objavila da je srušila 21 ukrajinski dron iznad svog teritorija.

Jedanaest dronova oboreno je iznad Volgogradske regije na jugu Rusije, dok su ostali uništeni iznad Rostovske, Belgorodske i Brjanske regije na jugozapadu Rusije, priopćilo je u nedjelju rusko ministarstvo obrane nakon noćnog napada putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram.

Guverner šire Odeske regije Oleh Kiper, putem aplikacije za razmjenu poruka Telegram, objavio je da je najteže pogođen grad Čornomorsk, neposredno izvan Odese, gdje je napad oštetio i stambene kuće i upravne zgrade.

- Ključna infrastruktura radi na generatore - rekao je Kiper.

Jedna je osoba ozlijeđena u napadu, dodao je.

Nije bilo komentara Rusije, koja je kontinuirano napadala ključnu infrastrukturu Ukrajine tijekom 42 mjeseca rata koji je Moskva započela invazijom na Ukrajinu.

U napadu Rusije u četvrtak, koji je ciljao mnoge regije Ukrajine, u Kijevu je ubijeno 25 ljudi.

Komentari 1
