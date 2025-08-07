Obavijesti

POČINJU KONKRETNE PRIPREME

Kremlj: Susret Putina i Trumpa bit će u narednim danima

Kremlj: Susret Putina i Trumpa bit će u narednim danima
Foto: Kevin Lamarque

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump sastat će se u narednim danima, najavio je u četvrtak dužnosnik Kremlja Juri Ušakov

„Na prijedlog američke strane u biti je postignut dogovor o održavanju bilateralnog susreta na najvišoj razini u narednim danima, odnosno, sastanka predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa”, rekao je pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku.

„Sada s američkim kolegama započinjemo konkretne pripreme”, dodao je Ušakov, a prenosi ruska agencija Interfax.

On nije otkrio gdje bi se susret trebao odviti. Putin će se kasnije u četvrtak susresti s predsjednikom Ujedinjenim Arapskih Emirata, a dio izvora ranije je sugerirao da bi ta zemlja mogla biti domaćin takvog sastanka.

MOGUL JOŠ ČEKA ODLUKU SUDA Hoće li ga Trump spasiti kazne? Diddyjeva odvjetnica otkrila: 'Tražili smo ga pomilovanje...'
Hoće li ga Trump spasiti kazne? Diddyjeva odvjetnica otkrila: 'Tražili smo ga pomilovanje...'

Ruski burzovni indeksi narasli su za 4,5 posto nakon najave susreta.

Posljednji američki čelnik koji se susreo s Putinom bio je demokrat Joe Biden u Ženevi 2021. godine. Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022., čime su se prekinuli diplomatski odnosi Moskve i Washingtona.

Ušakov je rekao da je Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff na susretu s Putinom u srijedu spomenuo mogućnost trilateralnog susreta dvojice predsjednika s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

New York Times: Trump se idućeg tjedna namjerava sastati s Putinom
Trump se idućeg tjedna namjerava sastati s Putinom

No, nastavio je dužnosnik Kremlja, Rusija taj prijedlog nije komentirala.

„Mi prije svega predlažemo da se fokusiramo na pripremu bilateralnog susreta s Trumpom i vjerujemo da je glavno da taj sastanak bude uspješan i produktivan”, zaključio je Ušakov.

