Kremlj: Susret Putina i Trumpa bit će u narednim danima

„Na prijedlog američke strane u biti je postignut dogovor o održavanju bilateralnog susreta na najvišoj razini u narednim danima, odnosno, sastanka predsjednika Vladimira Putina i Donalda Trumpa”, rekao je pomoćnik Kremlja za vanjsku politiku.

„Sada s američkim kolegama započinjemo konkretne pripreme”, dodao je Ušakov, a prenosi ruska agencija Interfax.

On nije otkrio gdje bi se susret trebao odviti. Putin će se kasnije u četvrtak susresti s predsjednikom Ujedinjenim Arapskih Emirata, a dio izvora ranije je sugerirao da bi ta zemlja mogla biti domaćin takvog sastanka.

Ruski burzovni indeksi narasli su za 4,5 posto nakon najave susreta.

Posljednji američki čelnik koji se susreo s Putinom bio je demokrat Joe Biden u Ženevi 2021. godine. Rusija je napala Ukrajinu u veljači 2022., čime su se prekinuli diplomatski odnosi Moskve i Washingtona.

Ušakov je rekao da je Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff na susretu s Putinom u srijedu spomenuo mogućnost trilateralnog susreta dvojice predsjednika s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem.

No, nastavio je dužnosnik Kremlja, Rusija taj prijedlog nije komentirala.

„Mi prije svega predlažemo da se fokusiramo na pripremu bilateralnog susreta s Trumpom i vjerujemo da je glavno da taj sastanak bude uspješan i produktivan”, zaključio je Ušakov.