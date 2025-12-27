Kremlj: Zauzeli smo Mirnograd i Huljajpole. Idemo dalje

Ruski predsjednik Vladimir Putin obišao je jedno od zapovjednih mjesta ruskih oružanih snaga gdje je informiran da su ruske snage zauzele ukrajinske gradove Mirnohrad i Huljajpolje, priopćio je Kremlj u subotu.

Pokretanje videa... 02:01 Rusi osvojili Huljapole | Video: Rusko ministarstvo obrane

Putin je primio izvješće od načelnika ruskog glavnog stožera, Valerija Gerasimova, kao i zapovjednika skupina ruskih snaga "Centar" i "Istok".

Putinu je preneseno da su ruske snage zauzele grad Mirnohrad u ukrajinskoj regiji Donjeck, kao i Huljajpolje u ukrajinskoj regiji Zaporižji, izvijestio je Kremlj na svome Instagram kanalu.

Mirnohrad se nalazi oko pet kilometara istočno od Pokrovska na istoku Ukrajine a prije rata u njemu je živjelo nešto manje od 50.000 stanovnika. Huljajpolje je manji grad ali važno prometno čvorište u kojem su se posljednjih dana vodile najintenzivnije borbe na tom dijelu fronta.