Obavijesti

News

Komentari 2
FOTO

VIDEO Andrija Mikulić stigao na ispitivanje u Uskok: Ranije na razgovoru bio i njegov kum

Piše Luka Safundžić, Laura Šiprak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Andrija Mikulić stigao na ispitivanje u Uskok: Ranije na razgovoru bio i njegov kum
4

Pretres Mikulićeve kuće u Zagrebu trajao je sinoć do 1 sat, a uhićen je dok je bio u lovu

Prvi na redu za ispitivanje je Mikulicev kum Dragan Krasić koji je u Uskok doveden nešto nakon 15 sati. Njegovo ispitivanje trajalo je oko pola sata. 

Kako 24sata doznaje, on je drugookrivljeni u slučaju primanja 120 tisuća eura i veće količine mesa kao mito.

Oko 17 sati na ispitivanje je stigao i sam Andrija Mikulić.

Pokretanje videa...

Andrija Mikulić stigao u USKOK 00:24
Andrija Mikulić stigao u USKOK | Video: Laura Šiprak/24sata

Uskok je u četvrtak, ne navodeći identitet, priopćio da je zbog korupcije uhitio više osoba, među kojima je i Andrija Mikulić kojega je vlada razriješila dužnosti glavnog državnog inspektora.

REAKCIJE U GOSPIĆU I POZNANOVCU 'Drago nam je što se klupko afere s otpadom odmotava, no smeće je i dalje tu kod nas'
'Drago nam je što se klupko afere s otpadom odmotava, no smeće je i dalje tu kod nas'

Pretres Mikulićeve kuće u Zagrebu trajao je sinoć do 1 sat, a uhićen je dok je bio u lovu. 

Njih se tereti da su primili mito, kako doznajemo, od najmanje 120 tisuća eura koje su dobili navodno u dvije rate i veću količinu mesa. Uhićeni su i vlasnici kamenoloma koji su im navodno dali mito: Goran Večković, vlasnik Kamenoloma Žakanje i Kamenoloma Gorjak te Ivica Vugrinec, vlasnik tvrtke Kamenolomi Golubiček ali i mesnica Vugrinec. 

Novac i meso su, kako neslužbeno doznajemo, trebali osigurati kamenolomima dozvole za rad i manje ili nikakve preglede inspektorata. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Imamo nevjerojatne detalje o mitu za Mikulića: Na ispitivanje stigli on i kum...
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Imamo nevjerojatne detalje o mitu za Mikulića: Na ispitivanje stigli on i kum...

Upitan oko Mikulićeve smjene i činjenice da se ona poklopila s njegovim uhićenjem, premijer Andrej Plenković kazao je da to nije razlog smjene te nisu znali za akciju USKOK-a protiv Mikulića...
Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?
RODITELJI U STRAHU

Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?

Iz grada osnivača potvrdili su da je početkom mjeseca uhićena jedna odgajateljica. Ono za što ju se sumnjiči je stravično...
Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'
PAD GLAVNOG INSPEKTORA

Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Andrija Mikulić godinama je bio jedan od najmoćnijih HDZ-ovih ljudi u državi s golemim ovlastima... Slučaj se indirektno povezuje s uhićenjima zbog otpada u Gospiću, ali i zbog mita oko kamenoloma u Zagorju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025