VIDEO Andrija Mikulić stigao na ispitivanje u Uskok: Ranije na razgovoru bio i njegov kum

Prvi na redu za ispitivanje je Mikulicev kum Dragan Krasić koji je u Uskok doveden nešto nakon 15 sati. Njegovo ispitivanje trajalo je oko pola sata.

Kako 24sata doznaje, on je drugookrivljeni u slučaju primanja 120 tisuća eura i veće količine mesa kao mito.

Oko 17 sati na ispitivanje je stigao i sam Andrija Mikulić.

Uskok je u četvrtak, ne navodeći identitet, priopćio da je zbog korupcije uhitio više osoba, među kojima je i Andrija Mikulić kojega je vlada razriješila dužnosti glavnog državnog inspektora.

Pretres Mikulićeve kuće u Zagrebu trajao je sinoć do 1 sat, a uhićen je dok je bio u lovu.

Njih se tereti da su primili mito, kako doznajemo, od najmanje 120 tisuća eura koje su dobili navodno u dvije rate i veću količinu mesa. Uhićeni su i vlasnici kamenoloma koji su im navodno dali mito: Goran Večković, vlasnik Kamenoloma Žakanje i Kamenoloma Gorjak te Ivica Vugrinec, vlasnik tvrtke Kamenolomi Golubiček ali i mesnica Vugrinec.

Novac i meso su, kako neslužbeno doznajemo, trebali osigurati kamenolomima dozvole za rad i manje ili nikakve preglede inspektorata.