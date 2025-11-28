'Drago nam je što se klupko afere s otpadom odmotava, no smeće je i dalje tu kod nas'

Građanska inicijativa "Gospić je naš dom" pozdravlja uhićenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića.

- Ono je važan korak prema rasvjetljavanju nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. No ponovno se otvara pitanje na koje odgovor čekamo devet mjeseci - gdje su analize tla i otpada, što u njima piše i zašto građani još nemaju pravo pristupa tim podacima, poručuju iz inicijative.

Građanska inicijativa Spasimo Gospić ovog vikenda priprema novi prosvjed | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Iako je istraga dovršena, napominju, građanima i dalje nisu dostupni ključni dokumenti: analiza otpada, analiza tla te podaci o sastavu, vrsti i količini opasnog i infektivnog materijala na lokaciji “Silos”.

- Na prošlotjednoj javnoj tribini „Ne okolišajmo s okolišem“ jasno je potvrđeno da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tim analizama raspolaže i koristi ih u pripremi sanacije onog dijela otpada koji je vidljiv na površini. Istodobno, najopasniji dio – zakopani infektivni medicinski otpad – ostaje bez ikakvog predstavljenog plana i bez osiguranih sredstava, iako je riječ o najrizičnijem segmentu lokacije. U takvim okolnostima logično se nameće pitanje: ako su analize dovoljno pouzdane da ih država koristi za planiranje sanacije, zašto njihov sadržaj nije dostupan i građanima koji žive neposredno uz lokaciju?, pitaju se u inicijativi.

Gospi:ć Lokacija bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit gdje se nalaze velike količine opasnog otpada | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Uhićenje čelnog čovjeka Državnog inspektorata, Andrije Mikulića, otvara i pitanje vjerodostojnosti njegovih ranijih nalaza, napominju.

- Građani imaju pravo znati koje je analize DIRH proveo, jesu li bili potpuni, točni i pravovremeni, te jesu li informacije možda bile umanjene ili zadržane unatoč njihovoj važnosti za javno zdravlje. Jednako je važno pitanje i kakve je analize u sklopu postupka proveo USKOK. Ako takvi podaci postoje, zašto ostaju skriveni od javnosti i što u njima stoji? -zaključuju.

Ako postoji i najmanja sumnja da bi rezultati mogli ukazivati na ozbiljne propuste institucija, tim više je nužno da se objave javno, dodaju u Gospiću.

Građanska inicijativa Spasimo Gospić ovog vikenda priprema novi prosvjed | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Skriveni nalazi ne štite državu, nego potkopavaju povjerenje u njezin rad. Jedini način da se otklone sumnje, potvrde činjenice i osigura vjerodostojan početak sanacije i zaštita ljudi u Lici jest transparentnost bez odgode, bez selektivnog iznošenja i bez dodatnih zatvorenih procjena. Sve ostalo bi značilo nastavak prikrivanja, poručili su iz inicijative.

Mihael Podnar iz druge gospićke inicijative koja je u veljači organizirala prosvjed protiv odloženog otpada kaže kako je zadovoljan razvojem situacije, no građane Gospića i dalje muči najvažnije - otpad je i dalje tu, u gradu.

Građanska inicijativa Spasimo Gospić ovog vikenda priprema novi prosvjed | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Pozdravljam novo uhićenje, poteze koji vraćaju povjerenje u institucije. Potezi su to koji moćnicima pokazuju da nisu svemogući koliko misle da jesu, i da im se može stati na kraj. Hoće li se, i koliko klupko dalje odmotavati, vidjet ćemo, nadamo se da hoće, kaže Podnar za 24sata.

- Sad se pokazalo tko je s kim ispijao kavice, i zašto, nadamo se da će još toga isplivati. Treba sve krivce privesti k pravdi. No najbitnije još nije riješeno - saniranje otpada s kojim ovdje živimo danonoćno, upozorava Podnar.

- Otpad je pomiješan sa zemljom, sanacija je puno skuplja od onoga što je za nju predviđeno, i prema našim saznanjima, ovo sanirati mogu samo rijetke tvrtke iz inozemstva. Nadam se da se ne kupuje dragocjeno vrijeme, napominje Podnar. Sve u Gospiću stoji, kaže, kako je i bilo.

Foto: Hrvoje Kostelac

- Imamo i veliku primjedbu na Europski parlament - ništa se u njemu o nama ne govori, makar je otpad navodno došao iz drugih zemalja. Što one imaju o tome reći, i tko će nam pomoći? Naši europarlamentarci bi trebali reagirati, puno više i jače, zaključuje Podnar.

Foto: Hrvoje Kostelac

Zbog otpada su u nekoliko navrata prosvjedovali i u Poznanovcu u Hrvatskom zagorju.

Poznanovec: Uskladišteni otrovni otpad za koji se čeka sanacija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Drago je i nama što se klupko odmotava, no zgroženi smo činjenicom da su u sve upleteni oni koji bi građane najviše trebali štititi, i koji su za taj posao itekako dobro plaćeni, kaže Jasna Ocvirek iz Udruge žena "Jana" u Poznanovcu. U prostoru bivšeg pogona "Inkopa", u samom centru mjesta od oko tisuću stanovnika, nalazi se najmanje 4,5 tona ilegalnog otpada.

Poznanovec: Uskladišteni otrovni otpad za koji se čeka sanacija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako je ranije izvijestila policija, utvrđena je sumnja da su hrvatski državljani od 28 i 49 godina te hrvatska državljanka od 39 godina, kao i poduzeće, od 2021. do 2024. bez prethodno ishođenog pisanog odobrenja za obavljanje prekograničnog prometa otpadom u preko dvjesto nezakonitih pošiljki iz tvrtke u Sloveniji na lokaciju u Poznanovcu uvezli tu količinu otpada.

Poznanovec: Uskladišteni otrovni otpad za koji se čeka sanacija | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- I nismo jedini, kao što se dobro zna. Jesu li svi akteri ove priče razmišljali da opasnost ostavljajau i svojoj djeci, unucima? Pravda je spora, ali dostižna, dostigne i one najmoćnije, kaže Ocvirek.

- Važno je da izlazimo na cestu, da ne šutimo, to je jedini način da se nešto učini i promijeni, kaže ona.