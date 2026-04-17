Krenula proljetna akcija oralne vakcinacije lisica, evo detalji

Proljetna kampanja oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće započinje ovog petka s lokacije aerodroma Varaždin i aerodroma Brač, odakle će se mamci prvo polagati u području sjevernog dijela Hrvatske i području Dalmacije, izvijestili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Nakon toga, distribucija će se provoditi iz aerodroma Vinkovci-Sopot u područjima istočne Hrvatske i aerodroma Rijeka (Krk) na području Gorskog kotara i Istre, najavili su. Krajnje vrijeme završetka je najkasnije do 30. travnja 2026. godine, ovisno o vremenskim prilikama.

Iz Ministarstva navode da bjesnoća je virusna zarazna bolest, opasna zoonoza od koje obolijevaju domaće i divlje životinje te ljudi. Prisutna je širom svijeta, osim u pojedinim izoliranim zemljama te u zemljama zapadne Europe koja se smatra slobodnom od bolesti. Divlji mesojedi iz porodice Canidae predstavljaju glavne rezervoare bolesti te su odgovorni za održavanje ciklusa pojave bolesti u prirodi, a posljedično i za postojanost bolesti u populaciji domaćih životinja.

Kako isitču u priopćenju, dok se silvatična bjesnoća, koja se u prirodnom ciklusu održava u populaciji divljih mesojeda, uglavnom pojavljuje na području sjeverne hemisfere, urbana bjesnoća, čiji su glavni rezervoar psi, ima daleko veći značaj za javno zdravstvo u zemljama u razvoju. U tim područjima bjesnoća uzrokuje do 99 posto smrtnih slučajeva kod ljudi, što rezultira s više od 50.000 ljudskih žrtava godišnje. Tim oblikom bjesnoće danas su najteže su pogođene zemlje u razvoju u Aziji i Africi.