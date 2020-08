'Krenuli smo u šetnju, ali su mi dijete toliko izboli komarci da smo morali pobjeći u auto'

Mjerenja uboda komaraca zadnjih dana uopće nisu mogla biti provedena jer – mjeritelj nije mogao stajati 15 minuta kod mjernog mjesta koliko je zapravo uboda dobio već prvih nekoliko minuta

<p>Komarci su preuzeli vlast u gradu Osijeku! To je izjava kojom Osječani opisuju trenutno stanje u gradu na Dravi jer je najezda komaraca dosegla doista alarmantnu razinu.</p><p>Od proteklog petka apsolutno je nemoguće boraviti na otvorenom na bilo kojem području grada, a velikim dijelom i cijele županije.</p><p>Samo je nekoliko trenutaka potrebno da vam tijelo izbodu stotine malih napasnika, a najgore je maloj djeci na kojima se ujedi komarca pretvore u ogromne bolne plikove i nateknuća.</p><p>"Trebali smo imati lijepu obiteljsku predvečernju šetnju, ali se sve pretvorilo u horor. Imam dijete koje sam dva puta našpricala sprejem protiv komaraca ali su ga svejedno boli. Doslovno je počeo plakati koliko su ga izludili. Na kraju smo trčali u auto da pobjegnemo od njih" ogorčeno je napisala jedna od osječkih mama koje su nezadovoljne odnosom Grada Osijeka prema problematici komaraca.</p><h2>'Komarci došli u grad tijekom samo 24 sata'</h2><p>Slavoncima su komarci svake godine sve veći problem no, umjesto da se naučimo sa njime nositi, ležernost odgovornih je sve veća. A da je problem zapravo jako velik svjedoče i podaci Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije koji je objavio da mjerenja uboda komaraca zadnjih dana uopće nisu mogla biti provedena jer – mjeritelj nije mogao stajati 15 minuta kod mjernog mjesta koliko je zapravo uboda dobio već prvih nekoliko minuta.</p><p>"Najezda je iznimno velika. Nismo mogli stajati 15 minuta i čekati da nas bodu kako bismo to kasnije izbrojali. To je daleko više od 100 uboda. Zanimljivo je da su komarci došli u grad tijekom samo 24 sata, iz Kopačkog rita, gdje su se namnožili. Osijek ima problem utoliko što se pojas Kopačkog rita ne smije nikako tretirati protiv komaraca i ličinki. Kada nastupi izlijevanje Dunava, a što je bilo u petak, znali smo da će uslijediti najezda. Na žalost, samo možemo stajati pored Kopačkog rita i čekati kada će komarci izletiti da ih onda tretiramo. To se dogodilo u subotu. Zbog povoljnog vjetra jako brzo su se razlili po gradu i okolnim mjestima, u strašno velikoj količini. Dali smo preporuke i za avio tretiranje i za tretiranje sa zemlje. Vrlo je vjerojatno da će tretiranja ići cijeli ovaj tjedan" kazao je <strong>Hrvoje Bekina</strong>, voditelj Službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u HZJZ.</p><p>Osvrnuo se i na činjenicu koju su Osječani zapazili a to je da komarci postanu još agresivniji u napadima nakon što se provede tretiranje sa zemlje.</p><p>"Da, to je doista istina. Insekticid kojime se tretiraju komarci, a koji se u omjeru 1:9 miješa sa naftom, ima u sebi sastojak koji djeluje na živčani sustav komaraca. Oni doista postanu agresivniji, ali to je znak da otrov na njih djeluje. Veoma brzo, najduže nakon sat vremena, ti komarci ugibaju" dodao je Bekina ističući kako je stoga potrebno i nužno ne izlaziti na javne površine jedno vrijeme, dok se otrov ne raziđe.</p><h2>Grad, Županija i HZJZ 'loptaju' se sa odgovornošću</h2><p>Prvo i jedino avio tretiranje ove godine bilo je krajem lipnja, a tijekom ljeta bilo je nekoliko tretiranja sa zemlje u područjima koja su označena povećanim brojem komaraca. U ZZJZ ističu kako se monitoring komaraca radi redovno svaki tjedan i da nema praznog hoda. U Županiji, pak, kažu kako je Grad Osijek, kao i ostali gradovi i općine u županiji, dužan voditi računa o preporukama ZZJZ te u skladu sa njima organizirati tretiranja komaraca.</p><p>"Umjesto da tretiraju u skladu s preporukama, poneki gradovi i općine, a među njima je i Osijek, krivce traže u drugima. Županija se protekle godine uključila u sanaciju najezde komaraca; osigurali smo potrebannovac, proveli aviotretiranja, izradili Strategiju. Ne može županija svake godine preuzimati komunalnu dužnost koja je nadležnosti gradova i općina koji prihoduju od poreza, prireza, zakupa, komunalnih naknada i doprinosa te imaju dužnost i obvezu preuzimati kontrolu nad ovim pojavama" naglasio je župan <strong>Ivan Anušić. </strong></p><p>"Znam da ste ljuti, i ja sam. Svi upiru prstom u Grad, i razumijem to jer Osječane ne trebaju zanimati zakulisne političke igre. Grad Osijek izvršava sve preporuke HZJZ sa larvicidnim i adulticidnim tretmanima. Mi imamo 6 posto poplavnih izvorišnih područja. Preostalih 94 posto područja je na okolnim općinama koje nemaju sredstava i prepušteni su sami sebi. U praksi bi im Županija i Vlada trebali financijski pomoći. Umjesto toga, lakše je praviti problem. Čujem da se najavljuje prosvjed. Ako bude upućen na pravu adresu, biti ću u prvom redu" napisala je na svom Facebook profilu dogradonačelnica Osijeka <strong>Žana Gamoš. </strong></p><p>I dok se Grad, Županija i HZJZ 'loptaju' sa odgovornošću, Osječani trpe prisilnu izolaciju u svojim domovima, naglašavajući, ironično, kako je i to sada postao jedan od načina kojima se sprječava širenje Covida_19. I ono malo društvenih događaja koji su bili organizirani u gradu kao ljetna razbibriga, prošli su bez posjetitelja. Bune se i farmeri jer komarci ubadaju i životinje i ugrožavaju njihovo zdravlje. Bune se i poljoprivrednici jer nitko od njih ne može ući na svoja polja i u svoje vrtove zbog napasnika koji ulijeću u nos, usta, uši. Osijek su, dakle, doista preuzeli – komarci.</p>