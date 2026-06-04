Krenuo blagdanski juriš prema moru, gužve već od ranog jutra

Produženi vikend povodom blagdana Tijelova pokrenuo je pojačan promet prema moru i unutrašnjosti. Hrvatske autoceste (HAC) javljaju da tijekom dana očekuju gust promet na autocestama A1, A3, A6 i A7, kao i na prilazima većim gradskim središtima te graničnim prijelazima. Iako su ophodarske službe uklonile privremene regulacije prometa na mjestima gdje je to bilo moguće, na ključnim dionicama i dalje traju opsežni sezonski radovi koji usporavaju vožnju.

Pojačan je promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, osobito na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba te na pojedinim dionicama Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale.

Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, a HAK i dalje upozorava na pješaka na A1 između Jastrebarskog i Karlovca.



Foto: HAK

Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km na autocesti A2.

Zbog prometne nesreće između graničnog prijelaza Pasjak i mjesta Pasjak vozi se otežano jednim trakom.



Najveće zastoje i posebne regulacije prometa vozači mogu očekivati na autocesti A1 u Dalmaciji, gdje se između čvorova Vučevica i Split vozi uz privremenu regulaciju. Zbog radova na dogradnji čvora Dugopolje, cestari preusmjeravaju promet iz smjera Zagreba prema Dubrovniku preko naplatne postaje Dugopolje na kružni tok državne ceste DC1, nakon čega se vozači ponovno vraćaju na autocestu prema jugu. U smjeru sjevera, nadležne službe potpuno su zatvorile dionicu Bisko - Split za sav promet, pa vozila voze obilaznim državnim i županijskim cestama.

Građevinski radovi remete uobičajeni tok prometa i na ostalim pravcima. Na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac vozači prolaze suženim prometnim trakama na čvoru Sveta Nedjelja te na dionici između Popovače i Kutine zbog sanacije sustava odvodnje. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, zbog sanacije vijadukta Zečeve Drage, cestari vode promet dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke. Na autocesti A7, na čvoru Matulji, radovi na rekonstrukciji i dogradnji vijadukta Živice propuštaju vozila samo jednom trakom u oba smjera.

Cestarske službe apeliraju na vozače da održavaju siguran razmak, prate dinamičku signalizaciju te prije polaska provjere aktualno stanje na cestama.