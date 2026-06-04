Obavijesti

News

Komentari 7
HAK POZIVA NA OPREZ

Krenuo blagdanski juriš prema moru, gužve već od ranog jutra

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Krenuo blagdanski juriš prema moru, gužve već od ranog jutra
4
Foto: HAK

Produženi vikend povodom blagdana Tijelova pokrenuo je rani val vozila prema obali, pa Hrvatske autoceste već bilježe jak pritisak na ključnim pravcima

Produženi vikend povodom blagdana Tijelova pokrenuo je pojačan promet prema moru i unutrašnjosti. Hrvatske autoceste (HAC) javljaju da tijekom dana očekuju gust promet na autocestama A1, A3, A6 i A7, kao i na prilazima većim gradskim središtima te graničnim prijelazima. Iako su ophodarske službe uklonile privremene regulacije prometa na mjestima gdje je to bilo moguće, na ključnim dionicama i dalje traju opsežni sezonski radovi koji usporavaju vožnju.

Pojačan je promet na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, osobito na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, autocesti A2 Zagreb-Macelj u smjeru Zagreba te na pojedinim dionicama Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale.

Između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno uz povremene zastoje, a HAK i dalje upozorava na pješaka na A1 između Jastrebarskog i Karlovca.
 

Foto: HAK

Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km na autocesti A2.

Zbog prometne nesreće između graničnog prijelaza Pasjak i mjesta Pasjak vozi se otežano jednim trakom.
 

Najveće zastoje i posebne regulacije prometa vozači mogu očekivati na autocesti A1 u Dalmaciji, gdje se između čvorova Vučevica i Split vozi uz privremenu regulaciju. Zbog radova na dogradnji čvora Dugopolje, cestari preusmjeravaju promet iz smjera Zagreba prema Dubrovniku preko naplatne postaje Dugopolje na kružni tok državne ceste DC1, nakon čega se vozači ponovno vraćaju na autocestu prema jugu. U smjeru sjevera, nadležne službe potpuno su zatvorile dionicu Bisko - Split za sav promet, pa vozila voze obilaznim državnim i županijskim cestama.

HAC UPOZORAVA NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM Uoči Tijelova očekuju se gužve na cestama i kolone ka moru
NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM Uoči Tijelova očekuju se gužve na cestama i kolone ka moru

Građevinski radovi remete uobičajeni tok prometa i na ostalim pravcima. Na autocesti A3 Bregana-Zagreb-Lipovac vozači prolaze suženim prometnim trakama na čvoru Sveta Nedjelja te na dionici između Popovače i Kutine zbog sanacije sustava odvodnje. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, zbog sanacije vijadukta Zečeve Drage, cestari vode promet dvosmjerno kolnikom u smjeru Rijeke. Na autocesti A7, na čvoru Matulji, radovi na rekonstrukciji i dogradnji vijadukta Živice propuštaju vozila samo jednom trakom u oba smjera.

Cestarske službe apeliraju na vozače da održavaju siguran razmak, prate dinamičku signalizaciju te prije polaska provjere aktualno stanje na cestama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Sustav Hitne je u kaosu, vojska prevozi pacijente. Šefica Hitne: 'MUP-ov helikopter leti do 18h'
NANIZALO SE SLUČAJEVA NA JUGU

Sustav Hitne je u kaosu, vojska prevozi pacijente. Šefica Hitne: 'MUP-ov helikopter leti do 18h'

Vojni helikopter odradio 13 letova, a pacijenti čekaju zbog neispravnih letjelica i rupa u sustavu. Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu kaže da "ima prostora za napredak"
VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Evo što su pokazali nalazi
STRUČNJACI ZA 24SATA

VIDEO Skakao je po autima u Zagrebu, testiran na 10 droga! Evo što su pokazali nalazi

Rumunjski državljanin izazvao je kaos u Novom Zagrebu. Pitali smo stručnjake je li to povezano sa zombi drogom fentanilom koja izaziva apokaliptične scene u Americi
Kobila usmrtila Gianlucu (48) kraj Križevaca: 'Bio si poseban, ostavio si neizbrisiv trag...'
OPRAŠTAJU SE OD NJEGA

Kobila usmrtila Gianlucu (48) kraj Križevaca: 'Bio si poseban, ostavio si neizbrisiv trag...'

Iako je medicinski tim pružio muškarcu liječničku pomoć na samom mjestu događaja, ozljede su bile preteške te je nesretni čovjek preminuo.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026