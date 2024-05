Krešimir Macan: 'Domovinski pokret? Oni su dobili vrući krumpir, ali sami su to tražili...'

Krešimir Macan je za RTL analizirao dan koji se dugo čekao nakon parlamentarnih izbora, a to je da su HDZ i Domovinski pokret postigli dogovor.

- Mislim da su prošli dobro i jedni i drugi jer su se očito brzo dogovorili. Mislim da je puno energije potrošeno na ultimatum oko SDSS-a i onda kada je došao dio oko ministarstava bilo je lakše pregovarati. S druge strane, DP nije donio ova dva-tri mandata koja nedostaju. Nešto se tu događa. I onda će Plenković uvijek reći 'Ja sam donio te manjine, vi ih niste donijeli' i onda automatski ostaju na onih svojih možda 12 mandata, čak ne i 13 - rekao je.

Domovinski pokret dobiva ministarstvo energetike, a povezivalo ih se s PPD-om. Očekuju li se smjene u javnim poduzećima vezano za energetiku?

- Ne nužno smjene, jer opet tu HDZ drži glavnu riječ, većinu. Oni će sigurno neke pozicije dobiti, morat će odrediti koja poduzeća žele. Ne mogu dobiti sve, mogu dobiti to što su rekli 20, znači svako peto. Mogu dobiti neku poziciju, ali će sigurno imati članove uprave, državne tajnike pa će moći utjecati. Sveukupno dobar dogovor za njih - tvrdi Macan.

Jedanaest državnih tajnika je dobra brojka.

- To je dobra brojka, ali moramo računati sve ovo ispod. Ta javna poduzeća i sve druge pozicije koje će dobijati. Nadzorne odbore, mislim da će im nedostajati kvalitetnih ljudi za popuniti sve to. Gospodarstvo je veliki zalogaj - upozorava Macan.

Domovinski pokret ipak nije dobio kulturu ni obrazovanje. Plenković je očito uspio da desna vlada ne skrene toliko udesno.

- Ovo će biti desna vlada, nećemo moći reći da je vlada desnog centra zbog DP-a, ali nemamo nikakav pokazatelj da baš stvarno kreće. Ovo što je zanimljivo možda danas nije nitko rekao - ovo će biti možda vlada kojoj će manjine određivati većinu. Dakle, manjine možda dobijaju čak vrlo konkretnu ulogu. Gdje su možda bile zadate, sada će biti od odluke do odluke. Kada im se ne bude sviđala neka odluka, neće glasati. Puno toga će se više pregovarati u Saboru - mišljenja je Macan.

Domovinski pokret je puno toga obećavao tijekom kampanje. Macan misli da imaju velike ambicije u poljoprivredi i gospodarstvu.

- Bilo bi dobro da te ambicije ispune. Vrlo je ambiciozno preuzeti demografiju. Ja mislim da tko riješi pitanje demografije ne samo Hrvatske, nego i Europe, bi trebao dobiti Nobelovu nagradu. Vrući krumpir, ali sami su to tražili, cijelo vrijeme su pričali da se to može promijeniti. Puno je lakše pričati s opozicije da se može promijeniti, nego kada sjednete na to mjesto. Oni će očito pokušati i financijski to poduprijeti, osigurati neka sredstava da se stvari krenu mijenjati. Ne može se ništa preko noći, trebat će neko vrijeme - ističe Macan.

- S komunikacijskog aspekta kada ih gledam večeras nitko nije napravio komunikacijsku pogrešku. Na niti jedno od vaših hipotetskih pitanja nisu htjeli odgovoriti. Anušić odličan, Radić isto tako odličan i imali ste zastupnika manjina Hodžića. Nitko od njih nije ništa rekao 'Ja želim biti ovo, ono'. Netko ih je jako dobro istrenirao, što mi već pokazuje da bi Vlada mogla dobro funkcionirati - mišljenja je.

Iako nisu dobili MUP, imat će državnog tajnika.

- Mogu dobiti baš državnog tajnika za granicu, i evo ih. Kada budu vidjeli kako to funkcionira, vidjet će da nije problem s Hrvatskom nego je više problem azila u EU koji se treba promijeniti. Kada se promijeni riješit će se i taj problem jer ekonomski azilanti neće moći dolaziti tek tako - govori.

Dosta se danas pričalo i o većim plaćama za ministre.

- Ja ne bih nikada bio premijer da sam 4000. plaćeni u Hrvatskoj. Premijer je sad još pao s ovim povećanjem plaća. Bio je nekad 4000. po plaći, a prozivamo li ga svaki dan? Koji bi onda trebao biti, treći? To treba promijeniti - zaključio je Macan.