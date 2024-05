SDP se oglasio nakon dogovora HDZ-a i DP-a. Objavili montažu Plenkovića: 'Bilo na -50 posto'

Stižu prve reakcije opozicije na vijesti o dogovoru o formiranju nove Vlade... "Bilo je na -50%, nije mogao odoljeti!" Objavio je SDP na društvenim mrežama uz fotomontažu Andreja Plenkovića. Na fotografiji Plenković stoji s vrećicama, na jednoj od njih nalazi se logo Domovinskog pokreta, a sve prati njegova poruka "Ljudi, okupio sam većinu"... Tu je i natpis "Međunarodni dan političke trgovine".

Šef SDP-a Peđa Grbin početkom tjedna je objavio kako su prekinuli pregovore s Ivanom Penavom te DP-om, za koje nije imalo previše lijepih riječi...

- Donijeli su odluku da pruže ruku onima koji su krali. To je njihova stvar. Evidentno je da je došlo do prljave političke trgovine.Je li moj poraz to što je DP nevjerodostojan? Ne nije, to je njihov poraz i nešto za što će morati odgovarati biračima - kazao je Grbin.

Podsjećamo, na današnjem sastanku pregovaračkih timova Hrvatske demokratske zajednice i Domovinskog pokreta postignuto je suglasje u vezi s formiranjem nove parlamentarne većine, kao i u vezi sa strukturom buduće Vlade.

- Prijedlog postignutog dogovora, uz raspodjelu resora buduće Vlade, iznijet će se na stranačkim tijelima tijekom današnjeg dana i potom ćemo o svim detaljima izvijestiti javnost. Nakon potvrde na stranačkim tijelima pristupit će se prikupljanju potpisa kako bi mandat za sastavljanje buduće Vlade HDZ-a, Domovinskog pokreta i partnera dobio predsjednik HDZ-a Andrej Plenković - priopćio je glasnogovornik tehničke vlade Marko Milić.

Od izbora je prošao 21 dan, a evo i kako bi trebala izgledati nova podjela vlasti...

Podjela ministarstava

Neslužbeno doznajemo da Domovinski pokret nije dobio Ministarstvo kulture, a da su resori podijeljeni sukladno dosadašnjim najavama. DP nije dobio niti Ministarstvo unutarnjih poslova, ali je resore vezano za demografiju, poljoprivredu i energetiku, a trebali bi imati i potpredsjednika Vlade i 11 državnih tajnika.

Inače, 11 državnih tajnika su i tražili. HDZ im je kao partnerima dao i poziciju potpredsjednika Sabora.

