Krešimir Sever: Radnik mora ostati u središtu pozornosti, a umjetna inteligencija pripomoć

Na okruglom stolu pod nazivom "KOD koji upravlja životima- demokratska kontrola algoritama na tržištu rada u Hrvatskoj", predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever istaknuo je da radnik mora ostati u središtu pozornosti, a umjetna inteligencija kao pripomoć.

Važno da umjetna inteligencija služi čovjeku, koji treba biti u središtu, a ne obrnuto. Želimo da radnici i poslodavcima na tome zajednički rade, a javna vlast treba dati prihvatljive okvire. Ne želimo kočiti razvoj, nego pripomoći da bude pod nadzorom, rekao je Sever u ponedjeljak na skupu održanom u organizaciji Vlade RH i Ured za socijalno partnerstvo.

Sever: Ljudi ljudima moraju ostati ljudi

Sever je kazao da treba stvoriti uvjete u kojima će radnici znati da ih nadzire umjetna inteligencija kako bi znali na koji način se to čini i kako bi odnosi bili harmoničniji, jer se susreću na istom prostoru. No, naglasio je, radnik mora ostati u središtu pozornosti, jer je čovjek uvijek iznad stroja. "Dok znamo da tim strojevima želimo davati naloge kako i što će raditi, dok prepoznajemo čovjeka kao središte pozornosti, a stroj kako pripomoć, dotle ostajemo ono što jesmo - ljudi ljudima ljudi", naglasio je Sever.

Državni tajnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš složio se da je važno da je čovjek u središtu tih procesa i da alati kao što je umjetna inteligencija pomažu učinkovitosti i optimizaciji radnog procesa, ali ne na uštrb dostojanstva radnika i njihovih prava i ravnoteži poslovnog i privatnog života.

U tom kontekstu, kazao je, nastavljamo rad na Zakonu o radu u okviru radne skupine. Podsjetio je da je uvedena solidarna odgovornost za radnike koji rade na platformama, ali ljudske kontrole nad radnim procesima.

Iznimno smo ponosni na sustav Jedinstvene elektroničke evidencije rada (JEER) - sustav koji omogućuje izravan uvid u realnom vremenu tko radi na platformama, kako se dodjeljuju zadaci i koliko radnika i agregatora ima u sustavu, a ima ih više od 20.000 od kojih je 16.000 hrvatskih državljana. Ti alati mogu pomoći, vrlo su precizni i, ako se dobro programiraju, pomažu nam da smanjimo neprijavljeni rad i sve poteškoće, istaknuo je Vidiš. Napomenuo je da, koliko mu je poznato, samo Hrvatska ima JEER sustav.

Habijan: Vlada želi nastavak socijalnog dijaloga, sutra sastanak pregovaračkih skupina

Upitan o Vladinoj ponudi rasta osnovice plaća u državnim i javnim službama, Vidiš je odgovorio da je "realna, uravnotežena i umjerena" te da, nažalost, nije moguće očekivati veći rast i da se mora voditi računa o održivosti državnog proračuna.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan najavio je da će se sutra, u utorak, ponovno održati sastanak pregovaračkih skupina te dodao da Vladina ponuda pokazuje da želi nastavak socijalnog dijalog i da Vlada cijeni rad državnih i javnih službi.

Na okruglom stolu predsjednik HUP - Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti Hrvoje Josip Balen poručio je da su ulaganje u znanja i vještine ključ rasta, uz osobnu odgovornost na izazove budućnosti. Preregulacija i pretjerano normiranje jest problem, jer se konkurentnost gradi na znanju, a ne regulacijom, dok su inovacije ključ uspjeha, dodao je.

U tom smislu izvršna tajnica za međunarodne odnose i razvoj organizacije SSSH Dijana Šobota rekla je da je potrebna edukacija i razvoj kritičke UI pismenosti te naglasila važnost suodlučivanja, demokratskog upravljanja nadzora i regulacije te da je potrebna primjena vođena jasnom vizijom o svrsi i dobrobiti za sve.

Sudionike skupa pozdravila je i robotica Tonka.