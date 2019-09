Kristian je umro 24. kolovoza, a još nema nalaza s obdukcije

Do splitskog tužiteljstva pa tako ni odvjetniku Vinku Ljubičiću, zastupniku obitelju preminulog Kristiana Vukasovića, još nisu stigli službeni nalazi obdukcije. Još nije poznat točan uzrok smrti 18-godišnjaka koji je preminuo na JIL-u splitske bolnice 24. kolovoza, gdje je doveden 1. kolovoza u komi iz – zatvora na Bilicama.

Slučaj mladića koji je osuđen na osam mjeseci zatvora zbog potpaljivanja četiri požara koncem ožujka ove godine u blizini obiteljske kuće u Sumpetru zgrozio je javnost: odvjetnik Ljubičić najavio je tužbu obitelji protiv države zbog propusta koji su se dogodili tijekom postupka. Točnije, Kristianu su uskraćena neka ljudska prava, kao jedva punoljetnoj osobi s brojnim zdravstvenim (fizičkim i psihičkim) problemima.

Mladić je odmah nakon uhićenja sve priznao, no ostao je u pritvoru iduća četiri mjeseca, zapravo do smrti. Tužiteljstvo je tražilo produljenje pritvora zbog opasnosti od ponavljanja nedjela, sud prvog stupnja bi to prihvatio te onaj žalbeni tri puta potvrđivao takve odluke. Odluka o njegovom puštanju na slobodu je donesena kada je već bio u bolnici. Nije bio suđen po Zakonu o sudovima za mladež, kao mlađi punoljetnik, što je bila mogućnost u skladu sa zakonom. Kao uostalom i ova varijanta koja je završila tragično.

Možda najveća greška u slučaju je zapravo sustavna te je samo pitanje kada će se ponoviti. Kristian je naime tri puta bio hospitaliziran u Bolnici za osobe lišene slobode, gdje je proveo ukupno više od mjesec i pol dana, po dva tjedna svaki put. Istina, na suđenju je proglašen ubrojivim (u trenutku počinjenja djela bitno smanjeno ubrojivim), no zbog svog općeg zdravstvenog stanja 18-godišnjak jednostavno nije pripadao u klasični zatvor na Bilicama. Gdje je svaki put vraćen iz Svetošimunske. A tamo mu je bilo bolje nakon razgovora sa psihijatrom, sam je nesretni mladić izjavljivao pred sudom. Jer javna je tajna kako BOLS nema uvjete za dugotrajnije liječenje (Pravilnik o minimalnim uvjetima iz prosinca 2014. godine) ovakvih medicinski graničnih slučajeva, pacijenata i ujedno počinitelja kaznenih djela koji nisu neubrojivi, no nisu niti kriminalci “od zanata”...

Tema: Hrvatska