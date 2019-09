Kristianu su čuvari tri noći dolazili u ćeliju zbog incidenata

Da se poštovala uobičajena procedura unutar zatvorskog sustava, Kristian Vukasović danas bi, najvjerojatnije, bio živ.

Kako doznajemo iz dobro upućenih izvora, Kristian se nekoliko dana prije nego što su ga 1. kolovoza našli u komi u ćeliji splitskog zatvora Bilice, u dva navrata posvađao s nekim u ćeliji u kojoj je bio s mladićem nepravomoćno osuđenim za ubojstvo i još nekima. Kristian i mladi ubojica bili su pod pojačanim nadzorom.

Prvi incident bio je u noći na 28. srpnja. Nakon što su čuli buku u ćeliji u kojoj se nalazio i Kristian, pravosudni policajci otišli su provjeriti o čemu je riječ. Utvrdili su da je u sobi izbila svađa. Drugi, identičan incident, bio je u noći na 31. srpnja, samo dan prije nego što su ga našli bez svijesti na podu ćelije. Otvorili su ćeliju, vidjeli da se zatvorenici svađaju i ponovno je zaključali.

- Sin mi je rekao da ga je u jednoj od ćelija zatvorenik stalno psihički provocirao, da je u drugoj ćeliji od ‘cimera’ dobio 4-5 pljuski, a pravosudni policajac kojem se požalio samo je konstatirao ‘da to nije vidio’ - rekao je Kristianov otac Stipan Vukasović prošli tjedan u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju. U pravilu se nakon sukoba u sobama zatvorenici koji su se posvađali ili potukli razdvoje u posebne ćelije. Da su to napravili krajem srpnja, Kristian bi danas možda bio sa svojom obitelji.

O tome hoće li se netko i gdje premjestiti unutar zatvora odlučuje upravitelj. On svako jutro dobije izvješće o tome što se tijekom noći događalo u zatvoru. Kako neslužbeno doznajemo, svako otvaranje vrata ćelije tijekom noći u zatvorima se radi po strogo određenim pravilima i proceduri te se svaka intervencija mora evidentirati u knjizi izvješća. Sudeći po tome, o svim intervencijama morao bi postojati pisani trag, što bi trebalo pomoći istražiteljima da utvrde istinu o tragičnoj smrti Kristiana Vukasovića.

U zatvorskim hodnicima postoji i videonadzor, pa bi i to moglo pomoći istražiteljima da utvrde je li netko pogriješio te je li eventualna pogreška bila kobna za Kristiana. Upravitelj zatvora svako jutro, takva su pravila u svim zatvorima, neslužbeno doznajemo, održava sastanak s najbližim suradnicima, na kojem se raspravlja o stanju u zatvoru. Pored upravitelja tu su načelnik službe osiguranja, zamjenik načelnika osiguranja, zatvorska liječnica, pravna služba i načelnik službe tretmana. U službi tretmana nalaze se psiholog, defektolog i sociolog.

Je li netko od njih predložio da Kristiana premjeste u drugu ćeliju i, ako jest, zašto to nije napravljeno, pitanja su na koja će istražitelji i otac preminulog mladića morati dobiti odgovor. Prošli tjedan su sa Županijskog suda u Splitu, koji je nadležan za zatvor u Bilicama, zatražili izvješće kako bi utvrdili je li bilo nepravilnosti u postupanju prema Kristianu Vukasoviću.

- Nalaz obdukcije još nismo dobili, a bez njega ne možemo dovršiti izvješće - rekao nam je glasnogovornik Županijskog suda u Splitu Damir Romac.

Dodatnom rasvjetljavanju svih okolnosti tragične smrti mladića zasigurno će pomoći iskazi svjedoka koji se svakodnevno javljaju Vinku Ljubičiću, odvjetniku obitelji Vukasović.

- Ljudi mi se javljaju i spremni su svjedočiti. Ti ljudi su svjedočili Kristianovu boravku na tim lokacijama i oni su kao i mnogi drugi građani iziritirani činjenicom da se još ne zna istina. A istina se mora doznati i radi Kristianove obitelji, ali i da se ovakvo nešto više nikome ne dogodi - rekao nam je odvjetnik i dodao:

- Ti svjedoci smatraju i da je Kristian trebao biti liječen, a ne zatvoren. Napominjem da su to osobe koje su se prvi put našle pod postupanjem pravosudnog sustava te da se ne radi o osobama osuđenima za, primjerice, krvne delikte i zloupotrebe droga - pojasnio je Ljubičić. Napomenuo je i kako među tim svjedocima ima i nekad vrlo uglednih osoba, koje su obnašale funkcije u samom vrhu vlasti, a svi su oni svjedoci uvjeta u kojima je Kristian boravio u Splitu i Zagrebu, ali i postupanja prema njemu.

Podsjećamo, Kristian je iza rešetaka završio 1. travnja ove godine. Uhićen je zbog podmetanja četiri požara pored obiteljske kuće u Sumpetru kod Omiša. Unatoč opsežnoj medicinskoj dokumentaciji i dijagnozama – metabolički sindrom, astma, iznadprosječno izražene teškoće iz kruga ADHD-a, psihijatrijski tretmani još u dječjoj dobi, “oštećenje funkcionalnih sposobnosti III. stupnja, odnosno teži invaliditet” uz “prijeku potrebu privremene pomoći i njege u punom opsegu”, što je utvrđeno vještačenjem HZZO-a iz 2018. godine – tijekom postupka je utvrđeno kako je ubrojiv.

Bitno smanjeno ubrojiv, neosuđivan, jedva punoljetan, ali ipak suđen kao potpuno ravnopravan član zajednice. Osuđen je u jedan dan jer je priznao krivnju (poremećaj piromanije), a dok je pred Općinskim sudom u Splitu trajala pravna “bitka”, boravak u zatvoru na Bilicama te Bolnici za osobe lišene slobode (u čak tri navrata po dva tjedna!) polako je dovodio do tragičnog epiloga.

Dok je bio u zatvoru u Bilicama, kad bi se vraćao iz šetnje zatvorskim dvorištem, posebno pozorno bi ga pretresli kako ne bi imao upaljač i kriomice ga unio u ćeliju. Kad bi htio zapaliti cigaretu, radio je to pod strogim nadzorom pravosudnih policajaca, koji su mu svaku večer, neslužbeno doznajemo, davali tabletu koju mu je propisala liječnica. Doznajemo kako se nadao da će ići na liječenje na Rab ili Ugljan, jedino je spominjao kako ne želi ponovno ići u Bolnicu za osobe lišene slobode u Zagrebu, u kojoj je bio više puta.

- U Svetošimunskoj mu je čak, rekao je Stipan Vukasović za Slobodnu Dalmaciju, jedan od čuvara kazao, kad ga je pozvao jer se osjećao loše: ‘Spavaj, ako još jednom zovneš, radit će palica!’

Kristiana Vukasovića su, podsjećamo, našli u besvjesnom stanju na podu ćelije 1. kolovoza u 2.30 sati. Stipan Vukasović vidio je u bolnici da Kristian ima modrice po trbuhu. Radilo se, ustvrdio je, o debelom krvnom podljevu od 15 centimetara, koji se, prema njegovim riječima, nalazio s desne strane.

“Pitao sam doktoricu što je to, a ona je rekla da ne može ništa komentirati, da će snimiti bubrege da vide ima li unutarnjeg krvarenja. Pitao sam je li otrovan, rekla je da ima samo supstance lijekova u krvi. Odmah mi je rekla i da mu je mozak oštećen 95 posto. Tada je došao muškarac u civilu i kazao da je on zapovjednik iz zatvora, da je došao s godišnjeg odmora i da moram slušati što mi doktorica kaže. Izašao sam jer mi je bilo loše, a kad sam se vratio, odveli su ga na snimanje glave - rekao je za Slobodnu Dalmaciju Stipan Vukasović, koji se poslije obratio policiji i podnio prijavu za kazneno djelo.

Kristian Vukasović ležao je na Jedinici intenzivnog liječenja splitske bolnice 19 dana, u stanju moždane kome, no svejedno su ga čuvali pravosudni policajci, a njegov otac Stipan (52) morao je za posjete tražiti odobrenje suda! Pet dana prije smrti mladića sud je ukinuo pritvor i Kristian je postao slobodan čovjek.

Nikad nije postao svjestan te činjenice, kojoj se toliko radovao, danu kad će biti pušten iz zatvora, što je često govorio ocu, jer je preminuo 24. kolovoza. Još se ne zna, službeno, uzrok smrti iako je obdukcija obavljena prije 25 dana, no rezultati nisu stigli niti na Županijski sud u Splitu, niti u tužiteljstvo, niti do Stipana Vukasovića.

Otac je u intervjuu istaknuo kako je vjerovao sustavu, ali da nije znao da mu sin u nekim dijelovima postupka može biti osuđen prema zakonu za maloljetnike.

“Nitko me nije informirao o tome. Dao sam im sve dokumente, da ima ADHD, da ima tjelesna i mentalna oštećenja i teži invaliditet. Oni bi morali znati o kakvom se djetetu radi”, kazao je dodavši kako njegov sin nikako nije smio završiti u zatvoru već u ustanovi u kojoj bi mu pomogli. Za Slobodnu je progovorio i o požaru za koji je osuđen Kristian, istaknuvši kako požar nije podmetnuo njegov nego bolest od koje je mladić bolovao. U trenutku kad je podmetnuo požar, Stipan Vukasović nalazio se kod susjeda.

“Kazao sam mu: ‘Kristiane, nemoj mi lagati, znam da si to ti zapalio’. Na što je on odgovorio: ‘Tata, nisam ja nego nešto u meni!’ To je osoba u osobi!” Kristian je prvi put zapalio vatru s 13 godina, nakon čega se liječio u Zagrebu.

“Dobio je terapiju i stalno je išao kod psihijatra. Što se dogodilo tog dana, ne znam, zaista”, ispričao je Vukasović dodavši da je Kristian bio dobro dijete, da je završio školu, radio u dućanima i hotelu te bio umiljat, osjećajan i nekad sramežljiv.

- Došlo je do pogrešaka svih sudionika u postupku. Nisam ga branio u tom slučaju, no mogu reći da se okrivljeni, danas pokojni mladić, nije tretirao sukladno zahtjevima te medicinskoj dokumentaciji - kazao nam je odvjetnik Vinko Ljubičić.