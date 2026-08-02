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velike vrućine i suše

Kritično stanje u Zadru: Vode je sve manje, uveli mjeru štednje

Piše Ivan Jukić,
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Kritično stanje u Zadru: Vode je sve manje, uveli mjeru štednje
Foto: Google Maps
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Zbog dugotrajne suše i sve većeg pritiska na vodoopskrbni sustav, Vodovod Zadar uveo je mjere štednje pitke vode koje se odnose na građane, gospodarstvo i javne ustanove

Iz Vodovoda upozoravaju da se razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima te pozivaju sve korisnike na odgovorno korištenje vode. Uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razine vode na crpilištu kontinuirano se približavaju minimalno dopuštenim vrijednostima - poručili su iz Vodovoda. Građanima, obrtima, OPG-ovima, tvrtkama i javnim ustanovama preporučeno je da značajno smanje potrošnju vode za zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina te sportskih terena. Također se poziva na izbjegavanje pranja automobila i plovila, učestalog punjenja bazena te korištenja vode na javnim tuševima i slavinama na plažama.

U trenutačnim okolnostima očuvanje stabilnosti vodoopskrbnog sustava i osiguravanje pitke vode za kućanstva, zdravstvene ustanove i ostale nužne službe mora biti prioritet - istaknuli su iz zadarskog Vodovoda.

Mjere ostaju na snazi do daljnjega, a o svim eventualnim promjenama građani će biti pravodobno obaviješteni.

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Istodobno, kako piše Morski.hr, zadarski vodovodni sustav suočava se s velikim problemom gubitaka vode. Procjenjuje se da čak 65 posto zahvaćene vode ne stigne do krajnjih korisnika zbog dotrajale i oštećene mreže, već iscuri u tlo.

Najveći uzrok takvih gubitaka su stare vodovodne cijevi, a dodatni problemi zabilježeni su i na pojedinim novijim projektima gdje su se, zbog cijevi lošije kvalitete, morali naknadno izvoditi sanacijski radovi.

Sve to dodatno opterećuje poslovanje Vodovoda, koji se već godinama suočava s višemilijunskim gubicima, dok istodobno raste broj korisnika tijekom turističke sezone.

Mjere štednje dolaze u vrijeme kada Hrvatsku pogađa novi toplinski val. Posljedice dugotrajne suše već su vidljive diljem zemlje – presušili su pojedini potoci i rijeke, a vodostaji su na mnogim mjestima pali na zabrinjavajuće razine, zbog čega nadležni upozoravaju da je racionalna potrošnja pitke vode važnija nego ikad.

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