Zbog dugotrajne suše i sve većeg pritiska na vodoopskrbni sustav, Vodovod Zadar uveo je mjere štednje pitke vode koje se odnose na građane, gospodarstvo i javne ustanove
Kritično stanje u Zadru: Vode je sve manje, uveli mjeru štednje
Iz Vodovoda upozoravaju da se razina vode na crpilištu približava minimalno dopuštenim vrijednostima te pozivaju sve korisnike na odgovorno korištenje vode. Uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja i povećane potrošnje, razine vode na crpilištu kontinuirano se približavaju minimalno dopuštenim vrijednostima - poručili su iz Vodovoda. Građanima, obrtima, OPG-ovima, tvrtkama i javnim ustanovama preporučeno je da značajno smanje potrošnju vode za zalijevanje javnih i privatnih zelenih površina te sportskih terena. Također se poziva na izbjegavanje pranja automobila i plovila, učestalog punjenja bazena te korištenja vode na javnim tuševima i slavinama na plažama.
U trenutačnim okolnostima očuvanje stabilnosti vodoopskrbnog sustava i osiguravanje pitke vode za kućanstva, zdravstvene ustanove i ostale nužne službe mora biti prioritet - istaknuli su iz zadarskog Vodovoda.
Mjere ostaju na snazi do daljnjega, a o svim eventualnim promjenama građani će biti pravodobno obaviješteni.
Istodobno, kako piše Morski.hr, zadarski vodovodni sustav suočava se s velikim problemom gubitaka vode. Procjenjuje se da čak 65 posto zahvaćene vode ne stigne do krajnjih korisnika zbog dotrajale i oštećene mreže, već iscuri u tlo.
Najveći uzrok takvih gubitaka su stare vodovodne cijevi, a dodatni problemi zabilježeni su i na pojedinim novijim projektima gdje su se, zbog cijevi lošije kvalitete, morali naknadno izvoditi sanacijski radovi.
Sve to dodatno opterećuje poslovanje Vodovoda, koji se već godinama suočava s višemilijunskim gubicima, dok istodobno raste broj korisnika tijekom turističke sezone.
Mjere štednje dolaze u vrijeme kada Hrvatsku pogađa novi toplinski val. Posljedice dugotrajne suše već su vidljive diljem zemlje – presušili su pojedini potoci i rijeke, a vodostaji su na mnogim mjestima pali na zabrinjavajuće razine, zbog čega nadležni upozoravaju da je racionalna potrošnja pitke vode važnija nego ikad.
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