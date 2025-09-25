Ide u zatvor čak i ako se žali, nakon što je u četvrtak na suđenju proglašen krivim za navodno ilegalno financiranje kampanje novcem kojeg mu je dao pokojni pukovnik Muammar Gaddafi.
KRIV JE! Nicolas Sarkozy dobio pet godina zatvora. Gaddafi mu je financirao kampanju
Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da je žrtva skandalozne nepravde i mržnje koja "nema granica" nakon što ga je pariški sud osudio na 5 godina zatvora zbog zločinačke zavjere u navodnom slučaju ilegalnog financiranja kampanje, piše AP.
Ide u zatvor čak i ako se žali, nakon što je u četvrtak na suđenju proglašen krivim za navodno ilegalno financiranje kampanje novcem kojeg mu je dao pokojni pukovnik Muammar Gaddafi.
Sud je Sarkozyja proglasio krivim za zločinačko udruživanje u zavjeri od 2005. do 2007. godine radi financiranja svoje kampanje sredstvima iz Libije u zamjenu za diplomatske usluge. No, oslobodio ga je tri druge optužbe - uključujući pasivnu korupciju, ilegalno financiranje kampanje i prikrivanje pronevjere javnih sredstava.
Libijska veza
U svibnju 2007. godine Nicolas Sarkozy izabran je za predsjednika Francuske s prednošću od šest postotnih bodova nad Ségolène Royal. Sarkozy je službeno potrošio 21 milijun eura na svoju kampanju. Veličina troškova kampanje, u usporedbi s onima u američkim izborima, navela je francusku znanstvenicu Sophie Meunier da kasnije izjavi kako "francuski političari stoga nisu podređeni posebnim interesima ili Super-PAC-ovima kao što je to slučaj u SAD-u."
Tijekom francuskih izbora 2007., kandidati su bili ograničeni na potrošnju do najviše 21 milijun eura, a nijedna osoba nije smjela donirati više od 7500 eura pojedinom kandidatu. Uz to, izvori donacija morali su biti javno objavljeni, a doprinosi stranih državljana bili su zabranjeni.
U prosincu 2007., nakon što je Sarkozy inauguriran za predsjednika Francuske, libijski vođa Muammar Gaddafi posjetio je zemlju na Sarkozyjev poziv, usprkos prigovorima političke oporbe i članova Sarkozyjeve vlade. Gaddafijev posjet Francuskoj bio je njegov prvi nakon više od 35 godina; tijekom posjeta Francuska je pristala prodati Libiji 21 Airbus zrakoplov, a dvije su zemlje potpisale sporazum o nuklearnoj suradnji. Tijekom Gaddafijeva posjeta započeli su i pregovori o prodaji više od desetak francuskih borbenih zrakoplova Dassault Rafale, kao i vojnih helikoptera.
Uzeo novac, a onda ga napao
Francuska se pod njegovim vodstvom 2011. pridružila međunarodnoj intervenciji u jeku Libijskog građanskog rata u Rezoluciji 1973 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda te je potom napala libijske vladine snage u operaciji Harmattan, u podršci Nacionalnom prijelaznom vijeću. Francuska je navela da je taj potez imao za cilj zaštitu libijskih civila. U istom mjesecu kada su francuske snage angažirane u libijskom sukobu, Saif-al-Islam Gaddafi, sin Muammara Gaddafija, dao je intervju za Euronews u kojem je prvi put javno tvrdio da je libijska država donirala 50 milijuna eura Sarkozyjevoj predsjedničkoj kampanji 2007. godine u zamjenu za pristup i usluge od strane Sarkozyja.
