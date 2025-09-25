KRIV JE! Nicolas Sarkozy dobio pet godina zatvora. Gaddafi mu je financirao kampanju

Bivši francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da je žrtva skandalozne nepravde i mržnje koja "nema granica" nakon što ga je pariški sud osudio na 5 godina zatvora zbog zločinačke zavjere u navodnom slučaju ilegalnog financiranja kampanje, piše AP.

Ide u zatvor čak i ako se žali, nakon što je u četvrtak na suđenju proglašen krivim za navodno ilegalno financiranje kampanje novcem kojeg mu je dao pokojni pukovnik Muammar Gaddafi.

Foto: Sarah Meyssonnier

Sud je Sarkozyja proglasio krivim za zločinačko udruživanje u zavjeri od 2005. do 2007. godine radi financiranja svoje kampanje sredstvima iz Libije u zamjenu za diplomatske usluge. No, oslobodio ga je tri druge optužbe - uključujući pasivnu korupciju, ilegalno financiranje kampanje i prikrivanje pronevjere javnih sredstava.

Libijska veza

U svibnju 2007. godine Nicolas Sarkozy izabran je za predsjednika Francuske s prednošću od šest postotnih bodova nad Ségolène Royal. Sarkozy je službeno potrošio 21 milijun eura na svoju kampanju. Veličina troškova kampanje, u usporedbi s onima u američkim izborima, navela je francusku znanstvenicu Sophie Meunier da kasnije izjavi kako "francuski političari stoga nisu podređeni posebnim interesima ili Super-PAC-ovima kao što je to slučaj u SAD-u."

Tijekom francuskih izbora 2007., kandidati su bili ograničeni na potrošnju do najviše 21 milijun eura, a nijedna osoba nije smjela donirati više od 7500 eura pojedinom kandidatu. Uz to, izvori donacija morali su biti javno objavljeni, a doprinosi stranih državljana bili su zabranjeni.

Foto: Stephanie Lecocq

U prosincu 2007., nakon što je Sarkozy inauguriran za predsjednika Francuske, libijski vođa Muammar Gaddafi posjetio je zemlju na Sarkozyjev poziv, usprkos prigovorima političke oporbe i članova Sarkozyjeve vlade. Gaddafijev posjet Francuskoj bio je njegov prvi nakon više od 35 godina; tijekom posjeta Francuska je pristala prodati Libiji 21 Airbus zrakoplov, a dvije su zemlje potpisale sporazum o nuklearnoj suradnji. Tijekom Gaddafijeva posjeta započeli su i pregovori o prodaji više od desetak francuskih borbenih zrakoplova Dassault Rafale, kao i vojnih helikoptera.

Uzeo novac, a onda ga napao

Francuska se pod njegovim vodstvom 2011. pridružila međunarodnoj intervenciji u jeku Libijskog građanskog rata u Rezoluciji 1973 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda te je potom napala libijske vladine snage u operaciji Harmattan, u podršci Nacionalnom prijelaznom vijeću. Francuska je navela da je taj potez imao za cilj zaštitu libijskih civila. U istom mjesecu kada su francuske snage angažirane u libijskom sukobu, Saif-al-Islam Gaddafi, sin Muammara Gaddafija, dao je intervju za Euronews u kojem je prvi put javno tvrdio da je libijska država donirala 50 milijuna eura Sarkozyjevoj predsjedničkoj kampanji 2007. godine u zamjenu za pristup i usluge od strane Sarkozyja.