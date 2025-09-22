Obavijesti

POTVRDIO MACRON

Francuska priznala Palestinu

Piše Renato Jukić,
Nakon što su za vikend Velika Britanija, Australija i Kanada priznale državu Palestinu, sad im se pridružila i Francuska.

Vijest je potvrdio francuski predsjednik Emmanuel Macron. U svojem je izlaganju pred UN-om kazao kako želi vidjeti mir u regiji. 

- Želimo da dva naroda žive jedan pored drugog u miru i sigurnosti i da to postane stvarnost. Međutim, trenutačno Izrael širi svoju vojnu operaciju u Gazi, kažu da im je cilj uništavanja Hamasa, ali postoje stotine tisuća ljudi koji su raseljeni, ozlijeđeni, izgladnjeli i traumatizirani - kazao je Macron, čiji je govor popraćen aplauzom, piše Sky.

- Davanje prava Palestincima ne znači oduzimanje prava Izraelcima - dodao je Macron.

Kazao je kako je top prioritet izvući preostale taoce iz Gaze. Kaže i kako je priznanje Palestine 'poraz za Hamas'...

Na kraju govora rekao je kako će uskoro Španjolska, Irska, Norveška i Švedska uskoro ići istim putem kao Francuska.

