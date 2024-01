Krizevčanima Grad plaća trošak cjepiva djece protiv rotavirusa

Iz Ureda gradonačelnika Križevca stigla je dobra vijest za roditelji s prebivalištem na tom području da od ove godine svi zainteresirani roditelji mogu cijepiti novorođenčad protiv rotavirusa na trošak Grada Križevaca.

Rotavirus je najčešći uzročnik akutnog infektivnog proljeva u djece do pete godine života koji je često praćen dehidracijom djece i potrebom za bolničkim liječenjem. Protiv ovog virusa moguće je cijepljenje, no ono se do sada plaćalo zbog čega nisu svi roditelji mogli iskoristiti ovu mogućnost. Iz tog je razloga Grad Križevci odlučio financirati trošak cjepiva čija se cijena kreće oko 150 eura po djetetu.

- Ova mjera nastala je na temelju razgovora sa strukom, prvenstveno našim pedijatricama. Osigurali smo sredstva u proračunu za financiranje cjepiva protiv rotavirusa, a provodit ćemo mjeru u suradnji s Domom zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Na ovaj način omogućili smo svim roditeljima jednaku mogućnost da cijepe svoje novorođenče ukoliko to žele. Pored izdvajanja za novorođenu djecu, čiji je iznos od ove godine veći, ovo je dodatna financijska pomoć kojom štitimo našu novorođenčad u javnozdravstvenom aspektu - istaknuo je gradonačelnik Mario Rajn i pozvao roditelje da se oko cijepljenja konzultiraju s nadležnim pedijatricama.

Cjepivo protiv rotavirusa daje se u dvije doze u određenim vremenskim intervalima, a najkasnije do šest mjeseci starosti djeteta. Važno je naglasiti kako cijepljenje nije obavezno, ali se prema mišljenju stručnjaka njime omogućuje zaštita djece od težih oblika bolesti. Grad Križevci jedan je od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji je odlučio napraviti iskorak u zaštiti novorođenčadi i financirati cjepivo protiv rotavirusa.