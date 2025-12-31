Križevci: Dijete teško ozlijeđeno prilikom korištenja pirotehnike

Dijete mlađe od 14 godina teško je ozlijeđeno na području Križevaca u utorak prilikom korištenja pirotehnike, izvijestili su u srijedu iz Policijske uprave koprivničko-križevačke.

Dijete je zadobilo ozljedu ruke te je zadržano na liječenju u bolnici, a policija provodi kriminalističko istraživanje.





Unatoč kontinuiranim upozorenjima i preventivnim aktivnostima policije i dalje se bilježe slučajevi neodgovornog korištenja pirotehnike, čime se ugrožava sigurnost i zdravlje građana, ističu iz PU.



Ovo je prvi događaj u ovoj godini u Koprivničko-križevačkoj županiji u kojem je ozlijeđeno dijete od pirotehnike, a iz Policijske uprave još jednom apeliraju na građane, prije svega na roditelje, da svojim odgovornim ponašanjem prema djeci pridonesu njihovoj sigurnosti.

Pozivaju roditelje da djeci mlađoj od 14 godina ne kupuju pirotehniku, da vode brigu o sigurnosti djece i pobrinu se da ne koriste pirotehnička sredstva jer mogu trajno narušiti njihovo zdravlje.



„Razgovarajte s djecom i ukažite im na moguće štetne posljedice te svojim primjerom pokažite kako se blagdani mogu proslaviti i bez pirotehnike“, napominju iz policije.