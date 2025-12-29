Pirotehnička sredstva kategorija F4, T1, T2, P1 i P2 dozvoljeno je koristiti samo pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih - upozoravaju iz policije
VIDEO Policija kod dječaka u Zagrebu našla hrpu pirotehnike, u Splitu su kaznili čak 18 ljudi
Zagrebačka policija je u srijedu postupala po dojavi sumnji građana o maloljetnicima i pirotehničkim sredstvima na području Peščenice. Obavili su pretragu doma i prostorija koje koristi maloljetnik. U njegovoj sobi pronašli su kartonsku kutiju u kojoj se nalazilo 136 komada petardi, piše zagrebačka policija.
Sve su oduzeli, a protiv roditelja maloljetnika podnijet će optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu u Zagrebu.
Nadalje, u nedjelju u Puli oko 18 sati policija je zatekla maloljetnika u neovlaštenom posjedu sedam pirotehničkih sredstava. Imao je ukupno sedam komada pirotehničkih sredstava i jedan plinski brener, piše istarska policija.
Policijski službenici su obavijestili roditelja o događaju te su od maloljetnika oduzeli pirotehnička sredstva. Zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima i proizvodnji i prometu oružja, protiv maloljetnika se podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu. Policija će također o događajima obavijestiti i nadležni zavod za socijalni rad radi poduzimanja daljnjih mjera iz njihove nadležnosti.
Splitsko-dalmatinska policija je tijekom vikenda na području županije oduzela 560 komada pirotehničkih sredstava, a među osamnaest prekršajno kažnjenih osoba je pet roditelja i deset maloljetnika među kojima su najmlađi desetogodišnjaci.
U nedjelju kasno navečer na dječjem igralištu u Solinu policajci su zatekli dvojicu 16-godišnjaka koji su koristili pirotehniku, a kod sebe su imali 76 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2. Maloljetnici su dovedeni u policijsku postaju, te su im pozvani roditelji.
Tijekom postupanja jedan od njih je uz prisustvo roditelja iz stana predao još 100 komada pirotehničkih sredstava. Protiv obojice će biti podnesen optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja, te će biti o svemu obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad, kažu u policiji.
- Podsjećamo da djeca mlađa od 14 godina ne mogu koristiti nikakva pirotehnička sredstva, a da maloljetnici mogu koristiti samo pirotehnička sredstva F1 kategorije.
Građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe. Pirotehnička sredstva kategorija F4, T1, T2, P1 i P2 dozvoljeno je koristiti samo pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.
Više o savjetima policije za sigurno rukovanje pirotehničkim sredstvima možete saznati u BROŠURI Ministarstva unutarnjih poslova - upozoravaju iz policije.
