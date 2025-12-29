VIDEO Policija kod dječaka u Zagrebu našla hrpu pirotehnike, u Splitu su kaznili čak 18 ljudi

Zagrebačka policija je u srijedu postupala po dojavi sumnji građana o maloljetnicima i pirotehničkim sredstvima na području Peščenice. Obavili su pretragu doma i prostorija koje koristi maloljetnik. U njegovoj sobi pronašli su kartonsku kutiju u kojoj se nalazilo 136 komada petardi, piše zagrebačka policija.

Sve su oduzeli, a protiv roditelja maloljetnika podnijet će optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu u Zagrebu.

Pokretanje videa... 00:34 Kod maloljetnika na Peščenici pronađena zabranjena pirotehnika | Video: PU zagrebačka

Nadalje, u nedjelju u Puli oko 18 sati policija je zatekla maloljetnika u neovlaštenom posjedu sedam pirotehničkih sredstava. Imao je ukupno sedam komada pirotehničkih sredstava i jedan plinski brener, piše istarska policija.

Policijski službenici su obavijestili roditelja o događaju te su od maloljetnika oduzeli pirotehnička sredstva. Zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima i proizvodnji i prometu oružja, protiv maloljetnika se podnosi optužni prijedlog nadležnom sudu. Policija će također o događajima obavijestiti i nadležni zavod za socijalni rad radi poduzimanja daljnjih mjera iz njihove nadležnosti.

Splitsko-dalmatinska policija je tijekom vikenda na području županije oduzela 560 komada pirotehničkih sredstava, a među osamnaest prekršajno kažnjenih osoba je pet roditelja i deset maloljetnika među kojima su najmlađi desetogodišnjaci.

U nedjelju kasno navečer na dječjem igralištu u Solinu policajci su zatekli dvojicu 16-godišnjaka koj​i su koristil​i pirotehniku​, a kod sebe su imali 76 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2. Maloljetnici su dovedeni u policijsku postaju​, te su im pozvani​ roditelji.​

Tijekom postupanja jedan od njih je ​uz​ prisustvo roditelja iz stana predao još 100 komada pirotehničkih sredstava.​ Protiv obojice ​će biti podnesen optužn​i prijedlog zbog počinjenja prekršaja, ​te će biti o svemu obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad, kažu u policiji.

- Podsjećamo da djeca mlađa od 14 godina ne mogu koristiti nikakva pirotehnička sredstva, a da maloljetnici mogu koristiti samo pirotehnička sredstva F1 kategorije.

Građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobne potrebe. Pirotehnička sredstva kategorija F4, T1, T2, P1 i P2 dozvoljeno je koristiti samo pravnim osobama i obrtima koji imaju odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova.

Više o savjetima policije za sigurno rukovanje pirotehničkim sredstvima možete saznati u BROŠURI Ministarstva unutarnjih poslova - upozoravaju iz policije.