Kronologija afere s otpadom u Lici: Mikulić, Šinceki i gomila smeća koje je zatrpalo Liku

Kad se odvoje službene akcije Uskoka od novinarskih otkrića, doprinos 24sata i istraživačkih tekstova, kojih je golemim dijelom autorica upravo naša nagrađivana novinarka Laura Šiprak, može se posebno istaknuti sljedeće - novinarskim radom je prikupljeno i analizirano 90 snimki i fotografija ilegalnog odlaganja, za koje se navodi da su pridonijele proširenju istrage; pronašla je svjedoke koji su Šinceka i Mikulića povezali osobnim sastancima u Gospiću prije nego što je Mikulić uhićen; nastavilo se rekonstruirati njihove privatne kontakte; otvoren je trag podrijetla medicinskog otpada; nakon javljanja građana otvoreno je i pitanje Otočca kao dodatne lokacije; otkriveno je da su nakon uhićenja nestali kamioni, strojevi i vozila povezani s osumnjičenima. Ne smije se zaboraviti da su građani Gospića prijavljivali, snimali i prikupljali informacije o bacanju i zakapanju otpada, ali nitko od nadležnih službi nije reagirao na njihove prijave i dokaze.

2020. – 2022.

Početak poslova koji će kasnije završiti pod istragom. Prvotna istraga obuhvaćala je razdoblje od 2022., ali je Uskok u ožujku 2026. proširio sumnje unatrag do 2020. godine. U središtu slučaja su Josip i Monika Šincek te njihove tvrtke, a istražitelji sumnjaju da je otpad koji je trebao biti propisno obrađen završavao na više lokacija, među ostalim i u Gospiću.

10. listopada 2022.

Prva sporna dozvola u Gospiću. Tvrtka povezana sa Šincekima dobiva dozvolu za gospodarenje otpadom. Prema kasnijim izvještajima 24sata, dozvolu je izdao Jerko Kostelac, savjetnik za zaštitu okoliša u Ličko-senjskoj županiji. Državni inspektorat kasnije ju je ukinuo. U rujnu 2024. izdana je još jedna dozvola, koju je Inspektorat također ukinuo. Kostelac će u lipnju 2025. biti uhićen zbog sumnji vezanih uz izdavanje tih dozvola.

2022. – 2024.

Gomilanje otpada kraj silosa PPK Velebit. Prema sumnjama istražitelja, u Gospiću i na drugim lokacijama završavaju goleme količine plastičnog, mješovitog i medicinskog otpada. Dio otpada navodno je mljeven, zakopavan, razasut po zemlji ili miješan s građevinskim materijalom. U početnoj fazi slučaja govori se o oko 35.000 tona otpada na lokacijama obuhvaćenima istragom, pri čemu Gospić postaje simbol cijele afere.

13. veljače 2025.

Velika akcija i uhićenja. Uhićeni su Josip i Monika Šincek, Franciska Dodić i više drugih osoba. Uskok ih sumnjiči za organizirano nezakonito postupanje s otpadom. Istraga obuhvaća Gospić, Varaždin i Benkovac, a poslije će se proširiti i na druge lokacije.

Foto: Privatna arhiva/24 sata

Proljeće 2025.

Novinari 24sata odlaze u Gospić i razgovaraju s lokalnim stanovništvom. Već u ožujku 2025. godine svjedoci za 24sata govore da su Josipa Šinceka i tadašnjeg glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića vidjeli zajedno najmanje dva puta u jednoj gospićkoj pivnici.

Travanj 2025.

Trag prema medicinskom otpadu. Tijekom razgovora s građanima 24sata dobivaju informaciju da je jedan vozač navodno govorio kako otpad vozi iz bolnice u Zaboku. Redakcija nastavlja istraživati podrijetlo otpada. Kasnije će taj trag povezati s otpadom koji je završavao u Gospiću i Senju.

Travanj/svibanj 2025.

24sata dobivaju 90 snimki i fotografija. Ovo je vjerojatno jedno od najvažnijih novinarskih otkrića u cijeloj aferi. Nakon posjeta Gospiću redakcija dobiva 90 fotografija i videosnimki. Prema analizi 24sata, na njima se vidi odlaganje plastičnog i medicinskog otpada na području silosa PPK Velebit, ali i na lokalnom gradskom odlagalištu. Posebno je važno što je dio materijala bio datiran izvan razdoblja koje je prvotna istraga obuhvaćala. Prema saznanjima 24sata, upravo su te snimke dovele do proširenja istrage.

Foto: Privatna arhiva/24 sata

Lipanj 2025.

Uhićen Jerko Kostelac. Istraga dolazi do službenika Ličko-senjske županije koji je Šincekovoj tvrtki izdavao dozvole za gospodarenje otpadom. Na teren nije ni izašao, već je sve obavio na temelju papira koje je krivotvorila Monika Šincek. Time slučaj prestaje biti samo priča o privatnim poduzetnicima,.otvara se pitanje odgovornosti ljudi unutar sustava koji je izdavao dozvole i nadzirao postupanje s otpadom.

Druga polovica 2025.

Afera dolazi do vrha Državnog inspektorata. U međuvremenu Josip Šincek u svojoj obrani počinje teretiti tadašnjega glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića. Tvrdi da je Mikulić od njega tražio 500.000 eura mita kako inspekcija ne bi ukidala dozvole za gospodarenje otpadom. 24sata već imaju vlastiti, neovisni trag: svjedoke koji tvrde da su Mikulića i Šinceka vidjeli zajedno u Gospiću. Redakcija doznaje da se njihovi kontakti nisu svodili samo na pivnicu - prema izvorima 24sata, sastajali su se i privatno, u Mikulićevoj kući i u domu Šincekovih u Varaždinu.

Studeni 2025.

24sata suočavaju Mikulića sa svojim saznanjima. Nekoliko dana prije njegova uhićenja novinari ga pitaju o sastancima sa Šincekom. Mikulić odbacuje implikacije i ističe svoju ulogu u istrazi protiv Šincekovih. U pozadini, međutim, Uskok već provodi mjere protiv njega.

27. studenoga 2025.

Uhićen Andrija Mikulić. Istraga koja je krenula od otpada dobiva novu, mnogo veću korupcijsku dimenziju. Prema izvještavanju 24sata, Šincekov iskaz bio je jedan od alarma istražiteljima, a daljnjim tajnim mjerama Uskok dolazi do drugih slučajeva navodnog pogodovanja i mita. Istražitelji su, prema informacijama 24sata, pratili komunikaciju i snimili predaju kuverte s novcem u drugom kraku istrage.

Zagreb: Izlazak Andrije Mikulića i inspektora iz kuće nakon opsežne pretrage | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

28. studenoga 2025.

24sata rekonstruiraju vezu Mikulić–Šincek. Objavljuju da je upravo afera s gospićkim otpadom bila ishodište istrage koja je zahvatila glavnog državnog inspektora. Redakcija rekonstruira privatne kontakte Šinceka i Mikulića te ulogu Paška Dodića u njihovu upoznavanju. Stanovnici Gospića upozoravaju na paradoks: kaznena istraga napreduje i ljudi se uhićuju, ali otpad ostaje na lokaciji, a građani još nemaju potpune informacije o analizama tla, otpada i mogućim rizicima.

3. veljače 2026.

24sata otkrivaju da nedostaju vozila i strojevi. Redakcija objavljuje da nema šest kamiona, labudice, utovarivača, miješalice betona i više luksuznih automobila povezanih s osumnjičenima, iako su na dijelu imovine bile upisane mjere radi naknade štete. Trgovački sud u Rijeci raspisao je potragu za vozilima.

Zagreb: Privođenje na Županijski sud sedmero osumnjičenih zbog otpada | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

19. veljače 2026.

Godinu dana nakon otkrića sanacija još nije riješena. Građanska inicijativa upozorava da nema jasnog roka sanacije ni cjelovitih rezultata analiza. Fond za zaštitu okoliša raspisuje natječaje, ali situacija ostaje neriješena.

25. ožujka 2026.

Istraga se širi na Senj i unatrag do 2020. Uskok proširuje predmet: broj osumnjičenih raste na 13 osoba i pet tvrtki, a pojavljuje se još oko 2640 tona otpada na odlagalištu Sveti Juraj kraj Senja. Time se i geografski i vremenski opseg afere znatno povećava.

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

7. travnja 2026.

Novo otkriće 24sata: trag vodi i prema Otočcu. Nakon ranijih članaka redakciji se javljaju građani Otočca. Tvrde da su kamione povezane s operacijom viđali kako rano ujutro ili noću dolaze na komunalno odlagalište Podum. 24sata također dolaze do informacije da su vozači, nakon što se prostor u Gospiću napunio, upućivani prema Otočcu.

8. travnja 2026.

24sata otkrivaju trag podrijetla medicinskog otpada. Redakcija povezuje otpad s tokovima koji vode prema bolnicama u Zaboku i Zadru. Bolnice pritom navode da nisu imale izravne ugovore sa Šincekima. Zabok naknadno pojašnjava da je medicinski otpad predavao drugoj ovlaštenoj tvrtki koja je poslovala sa Šincekovima.

Svibanj 2026.

Raste politički pritisak zbog sanacije. Nakon što je prva to učinila saborska zastupnica Dalija Orešković u travnju 2025., suočivši premijera i ministre s otkrićem 24sata o snimkama kamiona koji iskipivaju otpad, saborski zastupnik Zvonimir Troskot godinu poslije postavlja pitanje zašto institucije, ako znaju da je riječ o opasnom otpadu, i dalje surađuju s pojedinim akterima iz sustava gospodarenja otpadom te upozorava na odgađanje sanacije.

26. – 27. lipnja 2026.

“Hodaj za Liku”. Nakon otprilike godinu i pol nezadovoljstva građani organiziraju veliki prosvjed u Gospiću. 24sata izvještavaju da sanacija oko 35.000 tona otpada još nije počela te da stanovnici traže potpune podatke o analizama vode i tla. Oko tisuću ljudi sudjeluje u prosvjednoj šetnji.