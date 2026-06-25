Iz zagrebačke policije rekli su nam kako nema ozlijeđenih osoba, kako je nastala samo materijalna šteta...
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KRŠ I LOM Sudar na križanju u Zagrebu. Auto završio na krovu!
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Jedan auto završio je na krovu, ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije nesreće u Zagrebu.
Naime, kako su potvrdili iz policije, jutros prije sedam sati zaprimili su dojavu o nesreći na križanju Bauerove i Martićeve ulice.
- Nema ozlijeđenih osoba, nastala je materijalna šteta - rekli su nam iz policije.
Čitatelj nam je javio kako je u trenutku kada je on slikao očevid još trajao.
- Na tom su zavoju nedavno bili postavljeni čelični stupići, više ih nema, možda bi bilo bolje da su bili i ovoga puta pa auto možda ne bi bio na krovu - rekao je čitatelj.
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