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KRŠ I LOM Sudar na križanju u Zagrebu. Auto završio na krovu!

Piše Luka Safundžić,
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KRŠ I LOM Sudar na križanju u Zagrebu. Auto završio na krovu!
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Foto: Čitatelj 24sata

Iz zagrebačke policije rekli su nam kako nema ozlijeđenih osoba, kako je nastala samo materijalna šteta...

Jedan auto završio je na krovu, ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao fotografije nesreće u Zagrebu. 

Naime, kako su potvrdili iz policije, jutros prije sedam sati zaprimili su dojavu o nesreći na križanju Bauerove i Martićeve ulice. 

- Nema ozlijeđenih osoba, nastala je materijalna šteta - rekli su nam iz policije.

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Čitatelj nam je javio kako je u trenutku kada je on slikao očevid još trajao. 

- Na tom su zavoju nedavno bili postavljeni čelični stupići, više ih nema, možda bi bilo bolje da su bili i ovoga puta pa auto možda ne bi bio na krovu - rekao je čitatelj. 

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