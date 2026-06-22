Prometna kod Bjelovara: Ozlijeđeno je čak sedam osoba

Bjelovarsko-bilogorska policija izvijestila je kako se u nedjelju oko 20:30 u Klokočevcu dogodila prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno sedam osoba.

- Nesreću je prouzročila 19-godišnja vozačica osobnog automobila bjelovarskih registarskih oznaka koja nije držala potreban razmak iza vozila koje se kretalo ispred nje. Tom je prilikom prednjim dijelom vozila udarila u stražnji dio automobila kojim je upravljala 42-godišnjakinja, a koja je usporavala zbog kolone vozila i propuštanja vozila iz suprotnog smjera na raskrižju - rekla je policija.

Dodaju kako je na oba vozila nastala materijalna šteta, a tjelesne ozljede zadobile su obje vozačice te petero putnika.

- Ozlijeđene osobe prevezene su vozilima hitne medicinske pomoći u Opću bolnicu „dr. Anđelko Višić“ Bjelovar radi pružanja liječničke pomoći. Po zaprimanju bolničke dokumentacije protiv 19-godišnje vozačice slijedi odgovarajuća prijava - rekla je policija. Također objavili su i savjet vozačima.

- Držite dovoljan sigurnosni razmak od vozila ispred sebe kako biste u svakom trenutku mogli pravodobno reagirati na usporavanje ili zaustavljanje prometa te izbjeći nalete i sudare - zaključili su.