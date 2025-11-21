Krš i lom u Sesvetama! Jedan automobilo završio na krovu

Zagrebačka policija potvrdila nam je informaciju kako su u petak iza 16:30 sati dobili dojavu o prometnoj nesreći u Sesvetama.

Konkretno, nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila dogodila se na raskrižje Kašinske i Trakošćanske ulice.

Kako je vidljivo na fotografijama s mjesta događaja jedan od automobila završio je na krovu, a nastala je samo materijalna šteta.

- Prema za sad prikupljenim informacijama nema ozlijeđenih osoba - rekli su nam iz policije.

Dodali su i kako je očevid, koji će otkriti uzrok nesreće, u tijeku.