Policija nam je potvrdila kako su u petak poslijepodne zaprimili dojavu o nesreći. Na mjestu događaja traje očevid...
Krš i lom u Sesvetama! Jedan automobilo završio na krovu
Zagrebačka policija potvrdila nam je informaciju kako su u petak iza 16:30 sati dobili dojavu o prometnoj nesreći u Sesvetama.
Konkretno, nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila dogodila se na raskrižje Kašinske i Trakošćanske ulice.
Kako je vidljivo na fotografijama s mjesta događaja jedan od automobila završio je na krovu, a nastala je samo materijalna šteta.
- Prema za sad prikupljenim informacijama nema ozlijeđenih osoba - rekli su nam iz policije.
Dodali su i kako je očevid, koji će otkriti uzrok nesreće, u tijeku.
