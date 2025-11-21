Krš i lom u Sesvetama! Jedan automobilo završio na krovu

Obavijesti

Policija nam je potvrdila kako su u petak poslijepodne zaprimili dojavu o nesreći. Na mjestu događaja traje očevid...

Zagrebačka policija potvrdila nam je informaciju kako su u petak iza 16:30 sati dobili dojavu o prometnoj nesreći u Sesvetama. 

Konkretno, nesreća u kojoj su sudjelovala dva automobila dogodila se na raskrižje Kašinske i Trakošćanske ulice.

Kako je vidljivo na fotografijama s mjesta događaja jedan od automobila završio je na krovu, a nastala je samo materijalna šteta. 

- Prema za sad prikupljenim informacijama nema ozlijeđenih osoba - rekli su nam iz policije. 

Dodali su i kako je očevid, koji će otkriti uzrok nesreće, u tijeku.

